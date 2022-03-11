https://ria.ru/20220311/lukashenko-1777662780.html
Лукашенко заявил, что находится в контакте с Путиным по ситуации на Украине
Лукашенко заявил, что находится в контакте с Путиным по ситуации на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Лукашенко заявил, что находится в контакте с Путиным по ситуации на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что лидеры находятся в постоянном контакте в связи с... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:26
2022-03-11T14:26
2022-03-11T14:37
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649172_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_6f4e4a52f37f53ebb9a3ee57a92e19a6.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что лидеры находятся в постоянном контакте в связи с ситуацией на Украине."Действительно, мы с вами в постоянном контакте находимся, как чувствовали, что времена будут непростые", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/sssr-1777664861.html
https://ria.ru/20220311/aes-1777663998.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649172_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_eae5d8d814de165e727a19e5b02cf1d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
14:26 11.03.2022 (обновлено: 14:37 11.03.2022)
Лукашенко заявил, что находится в контакте с Путиным по ситуации на Украине
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что контактирует с Путиным по ситуации на Украине