https://ria.ru/20220311/lukashenko-1777662780.html

Лукашенко заявил, что находится в контакте с Путиным по ситуации на Украине

Лукашенко заявил, что находится в контакте с Путиным по ситуации на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

Лукашенко заявил, что находится в контакте с Путиным по ситуации на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что лидеры находятся в постоянном контакте в связи с... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:26

2022-03-11T14:26

2022-03-11T14:37

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что лидеры находятся в постоянном контакте в связи с ситуацией на Украине."Действительно, мы с вами в постоянном контакте находимся, как чувствовали, что времена будут непростые", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/sssr-1777664861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф