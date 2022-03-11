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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/lukashenko-1777662780.html
Лукашенко заявил, что находится в контакте с Путиным по ситуации на Украине
Лукашенко заявил, что находится в контакте с Путиным по ситуации на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Лукашенко заявил, что находится в контакте с Путиным по ситуации на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что лидеры находятся в постоянном контакте в связи с... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:26
2022-03-11T14:37
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что лидеры находятся в постоянном контакте в связи с ситуацией на Украине."Действительно, мы с вами в постоянном контакте находимся, как чувствовали, что времена будут непростые", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/sssr-1777664861.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
14:26 11.03.2022 (обновлено: 14:37 11.03.2022)
 
Лукашенко заявил, что находится в контакте с Путиным по ситуации на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что контактирует с Путиным по ситуации на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что лидеры находятся в постоянном контакте в связи с ситуацией на Украине.
"Действительно, мы с вами в постоянном контакте находимся, как чувствовали, что времена будут непростые", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным.
Путин об успехах СССР в условиях санкций - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
14:31
СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха, заявил Путин
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Предупреждающий знак и заброшенный дом на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
14:28
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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