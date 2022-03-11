https://ria.ru/20220311/lukashenko-1777608054.html

Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным

Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным - РИА Новости, 11.03.2022

Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:38

2022-03-11T10:38

2022-03-11T11:18

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера."Первый (Лукашенко. — Прим. ред.) в Москве. В машину на переезд сразу пригласили посла (Белоруссии в России Владимира – ред.) Семашко — обсудить в дороге актуальные вопросы", — отмечается там.Канал также публикует кадры, как Лукашенко спускается по трапу самолета в аэропорту.Ранее пресс-служба Лукашенко сообщала, что 11 марта в Москве президенты обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. В повестке дня переговоров также обстановка в регионе и на Украине.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777592412.html

https://ria.ru/20220311/diplomatiya-1777507461.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, владимир путин