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Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным
Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным - РИА Новости, 11.03.2022
Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:38
2022-03-11T11:18
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера."Первый (Лукашенко. — Прим. ред.) в Москве. В машину на переезд сразу пригласили посла (Белоруссии в России Владимира – ред.) Семашко — обсудить в дороге актуальные вопросы", — отмечается там.Канал также публикует кадры, как Лукашенко спускается по трапу самолета в аэропорту.Ранее пресс-служба Лукашенко сообщала, что 11 марта в Москве президенты обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. В повестке дня переговоров также обстановка в регионе и на Украине.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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александр лукашенко, владимир путин
10:38 11.03.2022 (обновлено: 11:18 11.03.2022)
 
Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.
"Первый (Лукашенко. — Прим. ред.) в Москве. В машину на переезд сразу пригласили посла (Белоруссии в России Владимира – ред.) Семашко — обсудить в дороге актуальные вопросы", — отмечается там.
Канал также публикует кадры, как Лукашенко спускается по трапу самолета в аэропорту.
Ранее пресс-служба Лукашенко сообщала, что 11 марта в Москве президенты обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления. В повестке дня переговоров также обстановка в регионе и на Украине.
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После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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