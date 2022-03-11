Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/lukashenko-1777597874.html
Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным - РИА Новости, 11.03.2022
Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, передает агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:28
2022-03-11T11:00
в мире
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_7b6953d3af7de691662c06f7e4a24b4d.jpg
МИНСК, 11 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, передает агентство Sputnik Беларусь."Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.Как ранее сообщила пресс-служба главы белорусского государства, встреча состоится в пятницу 11 марта.Путин и Лукашенко обсудят развитие кооперации в рамках Союзного государства, взаимодействие в условиях санкций. На повестке дня также обстановка на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию.
https://ria.ru/20220310/granitsa-1777432779.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_37cfc17ad4f0914f8897ff647f9e7dbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия
09:28 11.03.2022 (обновлено: 11:00 11.03.2022)
 
Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 11 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, передает агентство Sputnik Беларусь.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.
Как ранее сообщила пресс-служба главы белорусского государства, встреча состоится в пятницу 11 марта.
Путин и Лукашенко обсудят развитие кооперации в рамках Союзного государства, взаимодействие в условиях санкций. На повестке дня также обстановка на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию.
Белорусско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 11:45
Украинские пограничники почти ушли с белорусской границы, заявил Лукашенко
 
В миреАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала