https://ria.ru/20220311/lukashenko-1777597874.html

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным - РИА Новости, 11.03.2022

Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, передает агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:28

2022-03-11T09:28

2022-03-11T11:00

в мире

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_7b6953d3af7de691662c06f7e4a24b4d.jpg

МИНСК, 11 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, передает агентство Sputnik Беларусь."Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.Как ранее сообщила пресс-служба главы белорусского государства, встреча состоится в пятницу 11 марта.Путин и Лукашенко обсудят развитие кооперации в рамках Союзного государства, взаимодействие в условиях санкций. На повестке дня также обстановка на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию.

https://ria.ru/20220310/granitsa-1777432779.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия