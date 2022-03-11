https://ria.ru/20220311/lukashenko-1777597874.html
Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным - РИА Новости, 11.03.2022
Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, передает агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:28
2022-03-11T09:28
2022-03-11T11:00
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МИНСК, 11 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным, передает агентство Sputnik Беларусь."Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.Как ранее сообщила пресс-служба главы белорусского государства, встреча состоится в пятницу 11 марта.Путин и Лукашенко обсудят развитие кооперации в рамках Союзного государства, взаимодействие в условиях санкций. На повестке дня также обстановка на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию.
https://ria.ru/20220310/granitsa-1777432779.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия
09:28 11.03.2022 (обновлено: 11:00 11.03.2022)
Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным