https://ria.ru/20220311/lnr-1777693008.html

Глава СК поручил организовать проверку из-за массовых захоронений в ЛНР

Глава СК поручил организовать проверку из-за массовых захоронений в ЛНР - РИА Новости, 11.03.2022

Глава СК поручил организовать проверку из-за массовых захоронений в ЛНР

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с обнаружением на территории ЛНР мест массовых захоронений,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:20

2022-03-11T16:20

2022-03-11T16:20

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

россия

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с обнаружением на территории ЛНР мест массовых захоронений, сообщается на сайте ведомства.По информации следствия со ссылкой на МИД ЛНР, на территории республики обнаружены места массовых захоронений жертв военных преступлений."Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку в связи с обнаружением массовых захоронений людей на территории Луганской народной республики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220308/zakhoroneniya-1777137772.html

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин