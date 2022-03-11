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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/lnr-1777693008.html
Глава СК поручил организовать проверку из-за массовых захоронений в ЛНР
Глава СК поручил организовать проверку из-за массовых захоронений в ЛНР - РИА Новости, 11.03.2022
Глава СК поручил организовать проверку из-за массовых захоронений в ЛНР
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с обнаружением на территории ЛНР мест массовых захоронений,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:20
2022-03-11T16:20
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
россия
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с обнаружением на территории ЛНР мест массовых захоронений, сообщается на сайте ведомства.По информации следствия со ссылкой на МИД ЛНР, на территории республики обнаружены места массовых захоронений жертв военных преступлений."Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку в связи с обнаружением массовых захоронений людей на территории Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220308/zakhoroneniya-1777137772.html
россия
луганская народная республика
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происшествия, россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
16:20 11.03.2022
 
Глава СК поручил организовать проверку из-за массовых захоронений в ЛНР

Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку из-за обнаружения массовых захоронений в ЛНР

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с обнаружением на территории ЛНР мест массовых захоронений, сообщается на сайте ведомства.
По информации следствия со ссылкой на МИД ЛНР, на территории республики обнаружены места массовых захоронений жертв военных преступлений.
"Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку в связи с обнаружением массовых захоронений людей на территории Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
Военнослужащий народной милиции ДНР осматривает брошенные украинской армией боеприпасы - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 12:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР рассказали о стихийных захоронениях на освобожденных территориях
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияРоссияЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
 
 
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