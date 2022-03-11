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В Ленобласти возросла площадь лесов
В Ленобласти возросла площадь лесов - РИА Новости, 11.03.2022
В Ленобласти возросла площадь лесов
В Ленинградской области по итогам 2021 года площадь, покрытая лесом, возросла на 8,8 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:58
2022-03-11T16:58
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. В Ленинградской области по итогам 2021 года площадь, покрытая лесом, возросла на 8,8 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в Ленобласти ежегодно проводятся посадки саженцев деревьев на площади порядка девяти тысяч гектаров. По прошествии семи-десяти лет управление лесами переводит молодые лесные культуры в категорию "покрытые лесом земли"."По итогам инвентаризации 2021 года 8,8 тысяч га земель лесного фонда получили статус "взрослого" леса. Лесистость региона увеличилась на 0,1% и составила 57,6%", —отметили в пресс-службе.Всего в регионе площадь земель лесного фонда составляет 5,7 миллиона га, покрытая лесом ― 4,6 миллионов га, более половины которой составляют хвойные насаждения ― сосна, ель. В 2021 году в рамках нацпроекта "Экология" в Ленинградской области лесовосстановление на землях лесного фонда проведено на общей площади более 18,4 тысяч га (102% к 2020 году, - прим.ред.), в том числе искусственное ― на площади 8,9 тысяч га (101%)."Лесоразведение на ранее непокрытых лесом землях осуществлено на площади 902,7 га, что в два раза превышает значение 2020 года. Уход за лесными культурами выполнен на площади 14,2 тыс. га (118%)", — подытожили в областной администрации уточнив, что все мероприятия, проводимые на территории земель лесного фонда Ленинградской области, направлены на многоцелевое, непрерывное и неистощительное использование лесов.
https://ria.ru/20210609/lenoblast-1736315939.html
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ленинградская область
16:58 11.03.2022
 

В Ленобласти возросла площадь лесов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛес
Лес - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лес
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. В Ленинградской области по итогам 2021 года площадь, покрытая лесом, возросла на 8,8 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, в Ленобласти ежегодно проводятся посадки саженцев деревьев на площади порядка девяти тысяч гектаров. По прошествии семи-десяти лет управление лесами переводит молодые лесные культуры в категорию "покрытые лесом земли".
"По итогам инвентаризации 2021 года 8,8 тысяч га земель лесного фонда получили статус "взрослого" леса. Лесистость региона увеличилась на 0,1% и составила 57,6%", —отметили в пресс-службе.
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Всего в регионе площадь земель лесного фонда составляет 5,7 миллиона га, покрытая лесом ― 4,6 миллионов га, более половины которой составляют хвойные насаждения ― сосна, ель. В 2021 году в рамках нацпроекта "Экология" в Ленинградской области лесовосстановление на землях лесного фонда проведено на общей площади более 18,4 тысяч га (102% к 2020 году, - прим.ред.), в том числе искусственное ― на площади 8,9 тысяч га (101%).
"Лесоразведение на ранее непокрытых лесом землях осуществлено на площади 902,7 га, что в два раза превышает значение 2020 года. Уход за лесными культурами выполнен на площади 14,2 тыс. га (118%)", — подытожили в областной администрации уточнив, что все мероприятия, проводимые на территории земель лесного фонда Ленинградской области, направлены на многоцелевое, непрерывное и неистощительное использование лесов.
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