https://ria.ru/20220311/lesa-1777704604.html

В Ленобласти возросла площадь лесов

В Ленобласти возросла площадь лесов - РИА Новости, 11.03.2022

В Ленобласти возросла площадь лесов

В Ленинградской области по итогам 2021 года площадь, покрытая лесом, возросла на 8,8 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:58

2022-03-11T16:58

2022-03-11T16:58

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — РИА Новости. В Ленинградской области по итогам 2021 года площадь, покрытая лесом, возросла на 8,8 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в Ленобласти ежегодно проводятся посадки саженцев деревьев на площади порядка девяти тысяч гектаров. По прошествии семи-десяти лет управление лесами переводит молодые лесные культуры в категорию "покрытые лесом земли"."По итогам инвентаризации 2021 года 8,8 тысяч га земель лесного фонда получили статус "взрослого" леса. Лесистость региона увеличилась на 0,1% и составила 57,6%", —отметили в пресс-службе.Всего в регионе площадь земель лесного фонда составляет 5,7 миллиона га, покрытая лесом ― 4,6 миллионов га, более половины которой составляют хвойные насаждения ― сосна, ель. В 2021 году в рамках нацпроекта "Экология" в Ленинградской области лесовосстановление на землях лесного фонда проведено на общей площади более 18,4 тысяч га (102% к 2020 году, - прим.ред.), в том числе искусственное ― на площади 8,9 тысяч га (101%)."Лесоразведение на ранее непокрытых лесом землях осуществлено на площади 902,7 га, что в два раза превышает значение 2020 года. Уход за лесными культурами выполнен на площади 14,2 тыс. га (118%)", — подытожили в областной администрации уточнив, что все мероприятия, проводимые на территории земель лесного фонда Ленинградской области, направлены на многоцелевое, непрерывное и неистощительное использование лесов.

https://ria.ru/20210609/lenoblast-1736315939.html

https://ria.ru/20211103/derevya-1757569660.html

ленинградская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область