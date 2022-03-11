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Росздравнадзор не зафиксировал завышение цен на жизненно важные лекарства
Росздравнадзор не зафиксировал завышение цен на жизненно важные лекарства - РИА Новости, 11.03.2022
Росздравнадзор не зафиксировал завышение цен на жизненно важные лекарства
За последний месяц на территории России не зарегистрированы факты завышения предельных отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:28
2022-03-11T12:28
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. За последний месяц на территории России не зарегистрированы факты завышения предельных отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщила пресс-служба Росздравнадзора."Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на постоянной основе ведет мониторинг цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Согласно данным мониторинга, на территории Российской Федерации за последний месяц не выявлено фактов завышения предельных отпускных цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП", - говорится в сообщении.Минздрав России ежегодно регистрирует предельные отпускные цены производителей лекарственных средств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, которые не могут повышаться выше установленного показателя.
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество, здоровье - общество, россия
12:28 11.03.2022
 
Росздравнадзор не зафиксировал завышение цен на жизненно важные лекарства

Росздравнадзор не зафиксировал факты завышения цен на жизненно важные лекарства за месяц

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт в "Сбер Еаптеке" на улице Саид-Галеева в Казани
Фармацевт в Сбер Еаптеке на улице Саид-Галеева в Казани - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фармацевт в "Сбер Еаптеке" на улице Саид-Галеева в Казани
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. За последний месяц на территории России не зарегистрированы факты завышения предельных отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на постоянной основе ведет мониторинг цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Согласно данным мониторинга, на территории Российской Федерации за последний месяц не выявлено фактов завышения предельных отпускных цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП", - говорится в сообщении.
Минздрав России ежегодно регистрирует предельные отпускные цены производителей лекарственных средств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, которые не могут повышаться выше установленного показателя.
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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