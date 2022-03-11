https://ria.ru/20220311/lekarstva-1777633046.html

Росздравнадзор не зафиксировал завышение цен на жизненно важные лекарства

Росздравнадзор не зафиксировал завышение цен на жизненно важные лекарства - РИА Новости, 11.03.2022

Росздравнадзор не зафиксировал завышение цен на жизненно важные лекарства

За последний месяц на территории России не зарегистрированы факты завышения предельных отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:28

2022-03-11T12:28

2022-03-11T12:28

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. За последний месяц на территории России не зарегистрированы факты завышения предельных отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщила пресс-служба Росздравнадзора."Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на постоянной основе ведет мониторинг цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Согласно данным мониторинга, на территории Российской Федерации за последний месяц не выявлено фактов завышения предельных отпускных цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП", - говорится в сообщении.Минздрав России ежегодно регистрирует предельные отпускные цены производителей лекарственных средств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, которые не могут повышаться выше установленного показателя.

https://ria.ru/20220310/lekarstva-1777485217.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество, здоровье - общество, россия