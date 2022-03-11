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Курс доллара за неделю вырос на 9,25 рубля

Курс доллара за неделю вырос на 9,25 рубля - РИА Новости, 11.03.2022

Курс доллара за неделю вырос на 9,25 рубля

Рубль по итогам торгов в пятницу укрепился к доллару до 114,25 рубля, курс евро упал до 121,03 рубля, а за неделю эти валюты подорожали к рублю на 9,25 и 2,04... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T19:29

2022-03-11T19:29

2022-03-11T19:54

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Рубль по итогам торгов в пятницу укрепился к доллару до 114,25 рубля, курс евро упал до 121,03 рубля, а за неделю эти валюты подорожали к рублю на 9,25 и 2,04 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 4,25 рубля, до 114,25 руб, евро - на 3,97 руб, до 121,03 рубля. За неделю курс доллара вырос на 9,25 рубля (на 8,8%), евро - на 2,04 рубля (на 1,72%).Торги в пятницу по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.Объем операций, как и в четверг, составил более 700 миллионов долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте.

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа