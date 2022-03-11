https://ria.ru/20220311/kurs-1777669306.html

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на четыре рубля

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на четыре рубля - РИА Новости, 11.03.2022

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на четыре рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 4,0058 рубля, до 128,9523 рубля, курс доллара - на 3,6268 рубля, до... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:45

2022-03-11T14:45

2022-03-11T14:45

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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динамика курсов валют

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 4,0058 рубля, до 128,9523 рубля, курс доллара - на 3,6268 рубля, до 116,7517 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 3,7973 рубля, составив 122,242 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, центральный банк рф (цб рф), евро, доллар, валюта, рубль, динамика курсов валют, россия