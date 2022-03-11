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Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на четыре рубля
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на четыре рубля - РИА Новости, 11.03.2022
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на четыре рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 4,0058 рубля, до 128,9523 рубля, курс доллара - на 3,6268 рубля, до... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:45
2022-03-11T14:45
2022-03-11T14:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 4,0058 рубля, до 128,9523 рубля, курс доллара - на 3,6268 рубля, до 116,7517 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 3,7973 рубля, составив 122,242 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), евро, доллар, валюта, рубль, динамика курсов валют, россия
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на четыре рубля
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 4,01 рубля, до 128,95 рубля