https://ria.ru/20220311/krakh-1777628308.html
Депутат Рады предрек Украине окончательный крах
Депутат Рады предрек Украине окончательный крах - РИА Новости, 11.03.2022
Депутат Рады предрек Украине окончательный крах
Оппозиционный украинский депутат Илья Кива заявил, что вопрос окончательного краха Украины - это вопрос только теперь времени. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:05
2022-03-11T12:05
2022-03-11T12:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
илья кива
украина
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Оппозиционный украинский депутат Илья Кива заявил, что вопрос окончательного краха Украины - это вопрос только теперь времени."В Украине начинается тотальный голод, и вопрос окончательного краха страны - это вопрос только теперь времени", - написал Кива в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/nato-1777618734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илья кива, украина
Депутат Рады предрек Украине окончательный крах
Депутат Рады Кива назвал окончательный крах Украины вопросом времени