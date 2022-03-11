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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/krakh-1777628308.html
Депутат Рады предрек Украине окончательный крах
Депутат Рады предрек Украине окончательный крах - РИА Новости, 11.03.2022
Депутат Рады предрек Украине окончательный крах
Оппозиционный украинский депутат Илья Кива заявил, что вопрос окончательного краха Украины - это вопрос только теперь времени. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:05
2022-03-11T12:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
илья кива
украина
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Оппозиционный украинский депутат Илья Кива заявил, что вопрос окончательного краха Украины - это вопрос только теперь времени."В Украине начинается тотальный голод, и вопрос окончательного краха страны - это вопрос только теперь времени", - написал Кива в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, илья кива, украина
12:05 11.03.2022
 
Депутат Рады предрек Украине окончательный крах

Депутат Рады Кива назвал окончательный крах Украины вопросом времени

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Оппозиционный украинский депутат Илья Кива заявил, что вопрос окончательного краха Украины - это вопрос только теперь времени.
Украине начинается тотальный голод, и вопрос окончательного краха страны - это вопрос только теперь времени", - написал Кива в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11:27
Боррель назвал обещание Украине членства в НАТО ошибкой
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИлья КиваУкраина
 
 
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