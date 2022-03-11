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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220311/koronavirus-1777689709.html
В Адыгее смягчили ограничения по COVID-19
В Адыгее смягчили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 11.03.2022
В Адыгее смягчили ограничения по COVID-19
Власти Адыгеи смягчили ряд антиковидных мер, отменив QR-коды и ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий, сообщил глава республики Мурат... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:10
2022-03-11T16:10
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КРАСНОДАР, 11 мар – РИА Новости. Власти Адыгеи смягчили ряд антиковидных мер, отменив QR-коды и ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий, сообщил глава республики Мурат Кумпилов."С сегодняшнего дня отменяются требования по предъявлению QR-кодов при посещении кинотеатров, кафе, ресторанов, спортучреждений, объектов культуры, а также при заселении в гостиницы, базы отдыха. Смягчаются требования, связанные с проведением спортивных и культурно-массовых мероприятий, с организацией общественного питания, работой общественного транспорта. Отменяются ограничения на численность участников массовых мероприятий и заполняемость объектов культуры, спорта, досуга – но при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм", - написал Кумпилов в Telegram.При этом глава Адыгеи отметил, что говорить о полной победе над вирусом пока рано, поэтому в Адыгее продолжает действовать масочный режим и социальное дистанцирование.В конце февраля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщал, что ситуация по COVID-19 стала лучше в Иркутской, Курской, Рязанской, Саратовской и Ярославской областях, а также Адыгее, Республике Алтай и Крыму.
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16:10 11.03.2022
 
В Адыгее смягчили ограничения по COVID-19

Власти Адыгеи отменили QR-коды и ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в коридоре отделения для лечения пациентов с Covid-19
Врач в коридоре отделения для лечения пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач в коридоре отделения для лечения пациентов с Covid-19
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КРАСНОДАР, 11 мар – РИА Новости. Власти Адыгеи смягчили ряд антиковидных мер, отменив QR-коды и ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"С сегодняшнего дня отменяются требования по предъявлению QR-кодов при посещении кинотеатров, кафе, ресторанов, спортучреждений, объектов культуры, а также при заселении в гостиницы, базы отдыха. Смягчаются требования, связанные с проведением спортивных и культурно-массовых мероприятий, с организацией общественного питания, работой общественного транспорта. Отменяются ограничения на численность участников массовых мероприятий и заполняемость объектов культуры, спорта, досуга – но при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм", - написал Кумпилов в Telegram.
Пассажиры в защитных масках на станции Красный проспект в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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При этом глава Адыгеи отметил, что говорить о полной победе над вирусом пока рано, поэтому в Адыгее продолжает действовать масочный режим и социальное дистанцирование.
В конце февраля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщал, что ситуация по COVID-19 стала лучше в Иркутской, Курской, Рязанской, Саратовской и Ярославской областях, а также Адыгее, Республике Алтай и Крыму.
QR-коды в российских регионах
20 января, 09:30Инфографика
QR-коды в российских регионах
 
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