В Адыгее смягчили ограничения по COVID-19
Власти Адыгеи отменили QR-коды и ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в коридоре отделения для лечения пациентов с Covid-19
Врач в коридоре отделения для лечения пациентов с Covid-19
КРАСНОДАР, 11 мар – РИА Новости. Власти Адыгеи смягчили ряд антиковидных мер, отменив QR-коды и ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"С сегодняшнего дня отменяются требования по предъявлению QR-кодов при посещении кинотеатров, кафе, ресторанов, спортучреждений, объектов культуры, а также при заселении в гостиницы, базы отдыха. Смягчаются требования, связанные с проведением спортивных и культурно-массовых мероприятий, с организацией общественного питания, работой общественного транспорта. Отменяются ограничения на численность участников массовых мероприятий и заполняемость объектов культуры, спорта, досуга – но при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм", - написал Кумпилов в Telegram.
При этом глава Адыгеи отметил, что говорить о полной победе над вирусом пока рано, поэтому в Адыгее продолжает действовать масочный режим и социальное дистанцирование.
В конце февраля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщал, что ситуация по COVID-19 стала лучше в Иркутской, Курской, Рязанской, Саратовской и Ярославской областях, а также Адыгее, Республике Алтай и Крыму.
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