https://ria.ru/20220311/koronavirus-1777689709.html

В Адыгее смягчили ограничения по COVID-19

В Адыгее смягчили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 11.03.2022

В Адыгее смягчили ограничения по COVID-19

Власти Адыгеи смягчили ряд антиковидных мер, отменив QR-коды и ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий, сообщил глава республики Мурат... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:10

2022-03-11T16:10

2022-03-11T16:10

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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КРАСНОДАР, 11 мар – РИА Новости. Власти Адыгеи смягчили ряд антиковидных мер, отменив QR-коды и ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий, сообщил глава республики Мурат Кумпилов."С сегодняшнего дня отменяются требования по предъявлению QR-кодов при посещении кинотеатров, кафе, ресторанов, спортучреждений, объектов культуры, а также при заселении в гостиницы, базы отдыха. Смягчаются требования, связанные с проведением спортивных и культурно-массовых мероприятий, с организацией общественного питания, работой общественного транспорта. Отменяются ограничения на численность участников массовых мероприятий и заполняемость объектов культуры, спорта, досуга – но при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм", - написал Кумпилов в Telegram.При этом глава Адыгеи отметил, что говорить о полной победе над вирусом пока рано, поэтому в Адыгее продолжает действовать масочный режим и социальное дистанцирование.В конце февраля оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщал, что ситуация по COVID-19 стала лучше в Иркутской, Курской, Рязанской, Саратовской и Ярославской областях, а также Адыгее, Республике Алтай и Крыму.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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