https://ria.ru/20220311/koronavirus-1777621941.html
В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 11.03.2022
В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество зараженных коронавирусом на 322 человека, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:39
2022-03-11T11:39
2022-03-11T11:39
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество зараженных коронавирусом на 322 человека, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 322 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 37 человек умерли. Днем ранее количество новых зараженных составляло 160 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 322 новых случая заражения коронавирусом, 37 человек умерли