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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220311/koronavirus-1777621941.html
В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 11.03.2022
В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество зараженных коронавирусом на 322 человека, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:39
2022-03-11T11:39
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество зараженных коронавирусом на 322 человека, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 322 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 37 человек умерли. Днем ранее количество новых зараженных составляло 160 человек.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, московская область (подмосковье), здоровье - общество, россия
11:39 11.03.2022
 
В Подмосковье за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки выявили 322 новых случая заражения коронавирусом, 37 человек умерли

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в защитном костюме у автомобиля скорой помощи на территории ФГБУ "Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий ФМБА" в Химках
Медицинский работник в защитном костюме у автомобиля скорой помощи на территории ФГБУ Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в защитном костюме у автомобиля скорой помощи на территории ФГБУ "Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий ФМБА" в Химках
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество зараженных коронавирусом на 322 человека, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 322 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 37 человек умерли. Днем ранее количество новых зараженных составляло 160 человек.
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