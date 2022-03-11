https://ria.ru/20220311/korm-1777600997.html
В ГД попросили проверить цены на корма для домашних животных
В ГД попросили проверить цены на корма для домашних животных - РИА Новости, 11.03.2022
В ГД попросили проверить цены на корма для домашних животных
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:53
2022-03-11T09:53
2022-03-11T09:53
общество
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку обоснованности роста цен на корма для домашних животных и ветеринарные препараты."Прошу вас провести проверку обоснованности роста цен на корма для непродуктивных (домашних) животных, а также на ветеринарные препараты в регионах Российской Федерации и, при необходимости, принять предусмотренные законодательством меры", - говорится в идентичных письмах Шаскольскому и Краснову. Их копии имеются в распоряжении РИА Новости.Парламентарий отметил, что в его адрес поступают массовые обращения граждан, обеспокоенных "взрывным" ростом цен на корма, а также на ветеринарные препараты. "По отдельным позициям рост цен составил до 100% и более в течение нескольких дней", - добавил он."В то же время, по данным Россельхознадзора, импорт кормов в РФ не только не снизился, но и еженедельно наращивается, в связи с чем представляется очевидным факт необоснованного завыщения цен на указанную продукцию", - подчеркнул Бурматов.При этом, по его словам, ряд товарных групп – лечебные и профилактические корма, а также ветеринарные препараты – имеют принципиальное значение, и их искусственный дефицит, как и необоснованное завышение цен, могут привести к серьезным проблемам для жизни и здоровья тысяч домашних животных.Депутат напомнил, что в настоящее время в РФ насчитывается более 40 миллионов кошек и более 20 миллионов собак, 57% российских семей имеют домашних животных питомцев, в связи с чем данный вопрос имеет высокую социальную значимость.
https://ria.ru/20220309/podmoskove-1777304165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), госдума рф
В ГД попросили проверить цены на корма для домашних животных
Бурматов попросил ГП и ФАС проверить цены на корма для домашних животных
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку обоснованности роста цен на корма для домашних животных и ветеринарные препараты.
"Прошу вас провести проверку обоснованности роста цен на корма для непродуктивных (домашних) животных, а также на ветеринарные препараты в регионах Российской Федерации и, при необходимости, принять предусмотренные законодательством меры", - говорится в идентичных письмах Шаскольскому и Краснову. Их копии имеются в распоряжении РИА Новости.
Парламентарий отметил, что в его адрес поступают массовые обращения граждан, обеспокоенных "взрывным" ростом цен на корма, а также на ветеринарные препараты. "По отдельным позициям рост цен составил до 100% и более в течение нескольких дней", - добавил он.
"В то же время, по данным Россельхознадзора
, импорт кормов в РФ
не только не снизился, но и еженедельно наращивается, в связи с чем представляется очевидным факт необоснованного завыщения цен на указанную продукцию", - подчеркнул Бурматов.
При этом, по его словам, ряд товарных групп – лечебные и профилактические корма, а также ветеринарные препараты – имеют принципиальное значение, и их искусственный дефицит, как и необоснованное завышение цен, могут привести к серьезным проблемам для жизни и здоровья тысяч домашних животных.
Депутат напомнил, что в настоящее время в РФ насчитывается более 40 миллионов кошек и более 20 миллионов собак, 57% российских семей имеют домашних животных питомцев, в связи с чем данный вопрос имеет высокую социальную значимость.