https://ria.ru/20220311/korm-1777600997.html

В ГД попросили проверить цены на корма для домашних животных

В ГД попросили проверить цены на корма для домашних животных - РИА Новости, 11.03.2022

В ГД попросили проверить цены на корма для домашних животных

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:53

2022-03-11T09:53

2022-03-11T09:53

общество

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обратился к руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку обоснованности роста цен на корма для домашних животных и ветеринарные препараты."Прошу вас провести проверку обоснованности роста цен на корма для непродуктивных (домашних) животных, а также на ветеринарные препараты в регионах Российской Федерации и, при необходимости, принять предусмотренные законодательством меры", - говорится в идентичных письмах Шаскольскому и Краснову. Их копии имеются в распоряжении РИА Новости.Парламентарий отметил, что в его адрес поступают массовые обращения граждан, обеспокоенных "взрывным" ростом цен на корма, а также на ветеринарные препараты. "По отдельным позициям рост цен составил до 100% и более в течение нескольких дней", - добавил он."В то же время, по данным Россельхознадзора, импорт кормов в РФ не только не снизился, но и еженедельно наращивается, в связи с чем представляется очевидным факт необоснованного завыщения цен на указанную продукцию", - подчеркнул Бурматов.При этом, по его словам, ряд товарных групп – лечебные и профилактические корма, а также ветеринарные препараты – имеют принципиальное значение, и их искусственный дефицит, как и необоснованное завышение цен, могут привести к серьезным проблемам для жизни и здоровья тысяч домашних животных.Депутат напомнил, что в настоящее время в РФ насчитывается более 40 миллионов кошек и более 20 миллионов собак, 57% российских семей имеют домашних животных питомцев, в связи с чем данный вопрос имеет высокую социальную значимость.

https://ria.ru/20220309/podmoskove-1777304165.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), госдума рф