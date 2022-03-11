https://ria.ru/20220311/kooperatsiya-1777676326.html
Усс: развитие кооперации в Красноярском крае укрепит малый агробизнес
Усс: развитие кооперации в Красноярском крае укрепит малый агробизнес - РИА Новости, 11.03.2022
Усс: развитие кооперации в Красноярском крае укрепит малый агробизнес
Развитие кооперации и организации ярмарочной торговли в районах Красноярского края повысит деловую активность в территориях, укрепит малый агробизнес и... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T15:09
2022-03-11T15:09
2022-03-11T15:09
экономика
красноярский край
александр усс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155697/70/1556977093_0:129:3095:1869_1920x0_80_0_0_86e0ed402083696e3c6713ffd0cd966f.jpg
КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. Развитие кооперации и организации ярмарочной торговли в районах Красноярского края повысит деловую активность в территориях, укрепит малый агробизнес и обеспечит жителей качественными продуктами, сообщает пресс-служба губернатора."Губернатор рекомендовал главам городов и районов усилить работу по созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов и организации ярмарочной торговли. Это стимулирует повышение деловой активности на местах, поможет укрепить малый агробизнес, обеспечить жителей края качественными продуктами местных производителей, создать условия для самозанятости населения", - говорится в сообщении.В настоящее время в крае действуют 55 потребительских кооперативов в 24 районах, включая северные территории. В их работе задействованы десятки тысяч человек – жителей края, ведущих личные подсобные хозяйства, а также участвующих в работе крестьянских и фермерских хозяйств, малых и средних сельхозпредприятий на местах."Развитие сельхозкооперации – один из основных приоритетов по поддержке и развитию экономики территорий. С учетом сложившейся ситуации, ее значение возросло многократно. Прошу со всей серьезностью отнестись к созданию кооперативов там, где их еще нет, а также увеличить количество уже созданных сельхозобъединений", – заявил глава региона на совещании, посвященном созданию территориальных оперативных штабов обеспечению устойчивости экономики.В пресс-службе отмечают, что губернатор поставил главам территорий задачу привлекать как можно больше кооперативов, фермерских хозяйств, частных лиц к участию в ярмарках."Муниципалитетам необходимо снять все возможные ограничения при организации ярмарочных мероприятий. За прошлый год на территории края прошло свыше 2 тысяч ярмарок, что на 77% больше 2020 года, в этом году их планируется провести не менее 1,7 тысячи", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20220310/sportploschadki-1777450179.html
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777277215.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155697/70/1556977093_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_c7fd0fe96b5f803a6d9f996ecdeb8785.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, красноярский край, александр усс
Усс: развитие кооперации в Красноярском крае укрепит малый агробизнес
Губернатор Усс: развитие кооперации в Красноярском крае укрепит малый агробизнес
КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости.
Развитие кооперации и организации ярмарочной торговли в районах Красноярского края повысит деловую активность в территориях, укрепит малый агробизнес и обеспечит жителей качественными продуктами, сообщает
пресс-служба губернатора.
"Губернатор рекомендовал главам городов и районов усилить работу по созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов и организации ярмарочной торговли. Это стимулирует повышение деловой активности на местах, поможет укрепить малый агробизнес, обеспечить жителей края качественными продуктами местных производителей, создать условия для самозанятости населения", - говорится в сообщении.
В настоящее время в крае действуют 55 потребительских кооперативов в 24 районах, включая северные территории. В их работе задействованы десятки тысяч человек – жителей края, ведущих личные подсобные хозяйства, а также участвующих в работе крестьянских и фермерских хозяйств, малых и средних сельхозпредприятий на местах.
"Развитие сельхозкооперации – один из основных приоритетов по поддержке и развитию экономики территорий. С учетом сложившейся ситуации, ее значение возросло многократно. Прошу со всей серьезностью отнестись к созданию кооперативов там, где их еще нет, а также увеличить количество уже созданных сельхозобъединений", – заявил глава региона на совещании, посвященном созданию территориальных оперативных штабов обеспечению устойчивости экономики.
В пресс-службе отмечают, что губернатор поставил главам территорий задачу привлекать как можно больше кооперативов, фермерских хозяйств, частных лиц к участию в ярмарках.
"Муниципалитетам необходимо снять все возможные ограничения при организации ярмарочных мероприятий. За прошлый год на территории края прошло свыше 2 тысяч ярмарок, что на 77% больше 2020 года, в этом году их планируется провести не менее 1,7 тысячи", - сообщает пресс-служба.