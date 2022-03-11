https://ria.ru/20220311/konfiskatsiya-1777586818.html

В Крыму пригрозили Зеленскому ответными мерами по конфискации имущества

В Крыму пригрозили Зеленскому ответными мерами по конфискации имущества - РИА Новости, 11.03.2022

В Крыму пригрозили Зеленскому ответными мерами по конфискации имущества

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры по конфискации их... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T07:35

2022-03-11T07:35

2022-03-11T07:35

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

республика крым

в мире

украина

владимир зеленский

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что Владимиру Зеленскому и украинским олигархам могут грозить ответные меры по конфискации их собственности в России, в том числе на территории полуострова.Зеленский подписал в четверг закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.По его словам, подобные враждебные решения со стороны нынешней киевской власти не останутся без ответа и никому не сойдут с рук.В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/agoniya-1777566689.html

https://ria.ru/20220310/shpion-1777396472.html

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республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир путин, россия, вооруженные силы рф, республика крым, в мире, украина, владимир зеленский, симферополь