https://ria.ru/20220311/kompanii-1777633857.html

ГД приняла закон, ограничивающий доступ к информации о российских компаниях

ГД приняла закон, ограничивающий доступ к информации о российских компаниях - РИА Новости, 11.03.2022

ГД приняла закон, ограничивающий доступ к информации о российских компаниях

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на установление до конца текущего года специального регулирования отношений в сфере финансового... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T12:31

2022-03-11T12:31

2022-03-11T12:32

экономика

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на установление до конца текущего года специального регулирования отношений в сфере финансового рынка и корпоративных отношений.Документ, внесенный правительством РФ, разработан в целях защиты национальных интересов России в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Так, в целях недопущения дестабилизации деятельности российских компаний акционерами-иностранцами он повышает порог участия в капитале акционерного общества (АО), предоставляющий право на получение его документов и оспаривание в суде сделок и действий, с 1% до 5% голосующих акций.А совет директоров ЦБ РФ наделяется правом определять перечень информации финансовых организаций, которую они вправе не раскрывать для неограниченного круга лиц, даже если такое раскрытие требуется в силу действующего регулирования. Однако такая информация в любом случае должна предоставляться Банку России. Госкомпании, госкорпорации и компании с участием РФ, освобожденные от раскрытия информации, тем не менее, будут обязаны уведомлять о ней не только ЦБ, но и Росимущество, которые, в свою очередь, будут обязаны представлять соответствующую информацию Минфину и Счетной палате РФ по их запросам.Одновременно российским страховщикам запрещается заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств, а также перечислять им деньги по уже заключенным договорам. Но в исключительных случаях ЦБ будет вправе выдавать разрешение на осуществление таких действий.Кроме того, совет директоров Центробанка наделяется правом определять обязательства, которые страховая организация может не передавать в Российскую национальную перестраховочную компанию, а уполномоченные банки - правом осуществлять продажу физлицам драгоценных металлов в слитках за наличную иностранную валюту. Данные нормы будут действовать до конца 2022 года.Помимо этого, законом уточняется порядок представления заемщиком документов кредитору для предоставления кредитных каникул и порядок их проверки, а также режим обратного выкупа АО своих акций на бирже. Из условий, необходимых для реализации права на обратный выкуп, исключается падение акций эмитента на 20% и более по сравнению с их средневзвешенной ценой за предшествующий трехмесячный период. Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20220311/genprokuratura-1777590078.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, госдума рф