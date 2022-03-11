https://ria.ru/20220311/kompanii-1777612486.html
Решетников выразил понимание компаниям, заморозившим инвестиции в России
Решетников выразил понимание компаниям, заморозившим инвестиции в России - РИА Новости, 11.03.2022
Решетников выразил понимание компаниям, заморозившим инвестиции в России
Российские власти понимают, что компании, которые много вложили в свое развитие в РФ и которые сейчас приостановили свою деятельность в стране, испытывают... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T10:58
2022-03-11T10:58
2022-03-11T11:42
экономика
россия
санкции в отношении россии
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские власти понимают, что компании, которые много вложили в свое развитие в РФ и которые сейчас приостановили свою деятельность в стране, испытывают большое давление на Западе, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников."Да, мы слышим, и для нас это тоже неприятно, когда говорят о заморозке инвестиций, но мы с пониманием к этому относимся, потому что понимаем, какое там идет давление, насколько сейчас там эмоциональное и нерациональное поведение", - сказал Решетников в интервью телеканалу "Россия 24"."Многие из них под давлением своих владельцев на Западе говорят, что мы уходим из России, мы сворачиваем торговлю", - добавил министр. Вместе с тем такие ситуации не оказывают "критического влияния на экономику нашей страны", отметил глава Минэкономразвития.Также он подчеркнул, что Россия занимает прагматичную позицию и будет создавать условия для работы иностранных компаний, которые продолжат деятельность в стране."Мы здесь занимаем очень прагматичную позицию, мы говорим о том, что и это позиция президента, что компании (иностранные - ред.), которые честно выполняют свои обязательства перед российским потребителем, перед своими коллективами, перед российской экономикой, мы и дальше будем создавать все условия, чтобы они здесь развивались. Мы здесь все будем делать", - сказал Решетников.
https://ria.ru/20220311/kompanii-1777497070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
10:58 11.03.2022 (обновлено: 11:42 11.03.2022)
Решетников выразил понимание компаниям, заморозившим инвестиции в России
Глава Минэкономразвития Решетников: понимаем, что на иностранные компании давят
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Российские власти понимают, что компании, которые много вложили в свое развитие в РФ и которые сейчас приостановили свою деятельность в стране, испытывают большое давление на Западе, заявил
глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Да, мы слышим, и для нас это тоже неприятно, когда говорят о заморозке инвестиций, но мы с пониманием к этому относимся, потому что понимаем, какое там идет давление, насколько сейчас там эмоциональное и нерациональное поведение", - сказал Решетников в интервью телеканалу "Россия 24".
"Многие из них под давлением своих владельцев на Западе говорят, что мы уходим из России, мы сворачиваем торговлю", - добавил министр. Вместе с тем такие ситуации не оказывают "критического влияния на экономику нашей страны", отметил глава Минэкономразвития.
Также он подчеркнул, что Россия
занимает прагматичную позицию и будет создавать условия для работы иностранных компаний, которые продолжат деятельность в стране.
"Мы здесь занимаем очень прагматичную позицию, мы говорим о том, что и это позиция президента, что компании (иностранные - ред.), которые честно выполняют свои обязательства перед российским потребителем, перед своими коллективами, перед российской экономикой, мы и дальше будем создавать все условия, чтобы они здесь развивались. Мы здесь все будем делать", - сказал Решетников.