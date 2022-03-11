https://ria.ru/20220311/komissiya-1777772839.html

ЦБ временно запретил банкам брать комиссию за выдачу наличной валюты

ЦБ временно запретил банкам брать комиссию за выдачу наличной валюты - РИА Новости, 11.03.2022

ЦБ временно запретил банкам брать комиссию за выдачу наличной валюты

ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу наличной валюты физическим лицам до 9 сентября, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T23:04

2022-03-11T23:04

2022-03-11T23:50

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу наличной валюты физическим лицам до 9 сентября, говорится в сообщении регулятора. С 9 марта по 9 сентября 2022 года Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. Так, клиент может снять до десяти тысяч долларов США в наличной валюте, остальные средства — в рублях по официальному курсу Центробанка на день выдачи. Все средства на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада."Совет директоров Банка России принял решение запретить банкам до 9 сентября 2022 года взимать комиссию с физических лиц при выдаче им долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте (вне зависимости от валюты счета или вклада), а также запретил брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США, если эта конвертация проводилась для последующей выдачи наличных долларов США", — указал регулятор.Комиссии, полученные банками с 9 марта, необходимо вернуть в течение трех дней после получения заявления от клиента.Так, если физлицу выдали средства в размере до десяти тысяч долларов, то удержанную комиссию могут вернуть по желанию клиента в американской валюте — при соблюдении лимита на получение наличной валюты — или в рублях. Если же клиент уже получил десять тысяч долларов, то комиссию должны вернуть в рублях. Удержанную в российской валюте комиссию возвращают только в рублях.

https://ria.ru/20220311/valyuta-1777774029.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)