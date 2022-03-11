https://ria.ru/20220311/kiberataki-1777590269.html
СМИ в Китае назвали цель ведущихся из-за рубежа кибератак
СМИ в Китае назвали цель ведущихся из-за рубежа кибератак - РИА Новости, 11.03.2022
СМИ в Китае назвали цель ведущихся из-за рубежа кибератак
Кибератаки из-за границы осуществлялись на компьютеры в Китае для последующих атак на Россию, Украину и Белоруссию, передает агентство Синьхуа со ссылкой на... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T08:22
2022-03-11T08:22
2022-03-11T10:00
в мире
китай
россия
белоруссия
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ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Кибератаки из-за границы осуществлялись на компьютеры в Китае для последующих атак на Россию, Украину и Белоруссию, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайский государственный центр реагирования на чрезвычайные ситуации в интернете."Находящиеся за границей организации посредством атаки брали под контроль компьютеры на территории нашей страны, а затем осуществляли кибератаки на Россию, Украину и Белоруссию", — говорится в сообщении.Анализ данных показал, что в 87% случаев целью кибератак была Россия.Как указали в ведомстве, попытки взлома фиксировали начиная с конца февраля. Утверждается, что большинство из них предприняты с территории США.Ранее российское Минцифры сообщило, что сталкивается с беспрецедентно масштабными кибератаками. О похожих инцидентах на собственных онлайн-ресурсах сообщали МИД, российские посольства, Общественная палата, партия "Единая Россия", крупные СМИ и многие другие. Через некоторое время после начала спецоперации России на Украине в Сети появилось видео, герои которого от имени хакерской группировки Anonymous объявили Москве кибервойну и взяли на себя ответственность за атаку на канал RT.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, россия, белоруссия
08:22 11.03.2022 (обновлено: 10:00 11.03.2022)
СМИ в Китае назвали цель ведущихся из-за рубежа кибератак
Китайские СМИ: кибератаки из-за границы велись с целью последующих атак на Россию