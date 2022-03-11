https://ria.ru/20220311/kiberataki-1777590269.html

СМИ в Китае назвали цель ведущихся из-за рубежа кибератак

СМИ в Китае назвали цель ведущихся из-за рубежа кибератак - РИА Новости, 11.03.2022

СМИ в Китае назвали цель ведущихся из-за рубежа кибератак

Кибератаки из-за границы осуществлялись на компьютеры в Китае для последующих атак на Россию, Украину и Белоруссию, передает агентство Синьхуа со ссылкой на... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T08:22

2022-03-11T08:22

2022-03-11T10:00

в мире

китай

россия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b39a688e05194ac2862115f98fd058.jpg

ПЕКИН, 11 мар — РИА Новости. Кибератаки из-за границы осуществлялись на компьютеры в Китае для последующих атак на Россию, Украину и Белоруссию, передает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайский государственный центр реагирования на чрезвычайные ситуации в интернете."Находящиеся за границей организации посредством атаки брали под контроль компьютеры на территории нашей страны, а затем осуществляли кибератаки на Россию, Украину и Белоруссию", — говорится в сообщении.Анализ данных показал, что в 87% случаев целью кибератак была Россия.Как указали в ведомстве, попытки взлома фиксировали начиная с конца февраля. Утверждается, что большинство из них предприняты с территории США.Ранее российское Минцифры сообщило, что сталкивается с беспрецедентно масштабными кибератаками. О похожих инцидентах на собственных онлайн-ресурсах сообщали МИД, российские посольства, Общественная палата, партия "Единая Россия", крупные СМИ и многие другие. Через некоторое время после начала спецоперации России на Украине в Сети появилось видео, герои которого от имени хакерской группировки Anonymous объявили Москве кибервойну и взяли на себя ответственность за атаку на канал RT.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777551698.html

китай

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, россия, белоруссия