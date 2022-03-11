https://ria.ru/20220311/karty-1777662965.html

Лукашенко покажет карту, раскрывающую планы нападения Украины на Белоруссию

Лукашенко покажет карту, раскрывающую планы нападения Украины на Белоруссию - РИА Новости, 11.03.2022

Лукашенко покажет карту, раскрывающую планы нападения Украины на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что принес на переговоры с президентом России Владимиром Путиным карту, раскрывающую планы нападения на... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:27

2022-03-11T14:27

2022-03-11T14:52

александр лукашенко

белоруссия

россия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что принес на переговоры с президентом России Владимиром Путиным карту, раскрывающую планы нападения на Белоруссию, и намерен показать, откуда оно планировалось."Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям - четыре позиции, я сейчас покажу карту, я принес - они бы атаковали наши войска Белоруссии и России... Не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали", - сказал Лукашенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/ukraina-1777664361.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр лукашенко, белоруссия, россия, владимир путин, украина