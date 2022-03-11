https://ria.ru/20220311/kadyrov-1777574117.html

Кадыров рассказал о телефонных звонках бандеровцев близким военнослужащих

Кадыров рассказал о телефонных звонках бандеровцев близким военнослужащих - РИА Новости, 11.03.2022

Кадыров рассказал о телефонных звонках бандеровцев близким военнослужащих

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бандеровские банды, используя общедоступные базы телефонов, обзванивают родственников военнослужащих и сообщают им об их РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T00:09

2022-03-11T00:09

2022-03-11T00:09

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

украина

донбасс

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 11 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бандеровские банды, используя общедоступные базы телефонов, обзванивают родственников военнослужащих и сообщают им об их смерти.Он сравнил такие методы с фашистскими и привел в пример чеченскую поговорку "побоявшийся подраться с конём подрался с седлом"."Знайте, в век цифровых технологий невозможно совершить подобный гнусный поступок, не оставив следы. У нас есть логи и другие данные, которые позволяют вычислить телефонных чеченоговорящих шайтанов, и спрос с них будет спрошен. А чеченцы умеют спрашивать и через десятки лет", - написал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путинназвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777394283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

общество, россия, украина, донбасс, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)