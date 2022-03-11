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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/kadyrov-1777574117.html
Кадыров рассказал о телефонных звонках бандеровцев близким военнослужащих
Кадыров рассказал о телефонных звонках бандеровцев близким военнослужащих - РИА Новости, 11.03.2022
Кадыров рассказал о телефонных звонках бандеровцев близким военнослужащих
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бандеровские банды, используя общедоступные базы телефонов, обзванивают родственников военнослужащих и сообщают им об их РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T00:09
2022-03-11T00:09
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
украина
донбасс
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 11 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бандеровские банды, используя общедоступные базы телефонов, обзванивают родственников военнослужащих и сообщают им об их смерти.Он сравнил такие методы с фашистскими и привел в пример чеченскую поговорку "побоявшийся подраться с конём подрался с седлом"."Знайте, в век цифровых технологий невозможно совершить подобный гнусный поступок, не оставив следы. У нас есть логи и другие данные, которые позволяют вычислить телефонных чеченоговорящих шайтанов, и спрос с них будет спрошен. А чеченцы умеют спрашивать и через десятки лет", - написал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путинназвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777394283.html
россия
украина
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общество, россия, украина, донбасс, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
00:09 11.03.2022
 
Кадыров рассказал о телефонных звонках бандеровцев близким военнослужащих

Глава Чечни Кадыров: бандеровцы звонят родственникам военных и ложно заявляют об их смерти

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкОткрытие аквапарка в Грозном
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Открытие аквапарка в Грозном. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 11 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бандеровские банды, используя общедоступные базы телефонов, обзванивают родственников военнослужащих и сообщают им об их смерти.
"Бандеровские банды настолько уже ослабли морально и физически, что принялись за самые мерзкие и низкие методы психологического воздействия. Они, используя общедоступные базы телефонов, обзванивают родственников военнослужащих и сообщают им об их смерти. Конечно, это неправда, но родственники порой не могут дозвониться до военнослужащего, потому что он находится на важном задании и не может использовать сотовую связь", - отметил Кадыров.
Он сравнил такие методы с фашистскими и привел в пример чеченскую поговорку "побоявшийся подраться с конём подрался с седлом".
"Знайте, в век цифровых технологий невозможно совершить подобный гнусный поступок, не оставив следы. У нас есть логи и другие данные, которые позволяют вычислить телефонных чеченоговорящих шайтанов, и спрос с них будет спрошен. А чеченцы умеют спрашивать и через десятки лет", - написал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путинназвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияУкраинаДонбассРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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