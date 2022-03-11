21:51 11.03.2022 (обновлено: 23:56 11.03.2022)
"Хорошо, что он нас не слышал". Конгрессмен публично унизил Зеленского
Американский конгрессмен Исса заявил, что у Зеленского нет шансов
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американский конгрессмен Даррелл Исса пренебрежительно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском в эфире Fox Business. В беседе с телеведущим он заявил, что в нынешней ситуации киевские власти "быстро развалятся".
"К счастью, президент Зеленский не присутствует на наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов", — сказал Исса.
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В беседе с телеканалом конгрессмен также признал, что помощь американских властей сейчас, по сути, не несет реальной пользы для Украины. В то же время он заявил, что считает нынешние санкции США, направленные против России, "неблагоразумными".
Против Москвы ввели масштабные санкции многие западные страны. Прежде всего, их связывают с российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В первую очередь меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
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