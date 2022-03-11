https://ria.ru/20220311/issa-1777767388.html

"Хорошо, что он нас не слышал". Конгрессмен публично унизил Зеленского

"Хорошо, что он нас не слышал". Конгрессмен публично унизил Зеленского - РИА Новости, 11.03.2022

"Хорошо, что он нас не слышал". Конгрессмен публично унизил Зеленского

Американский конгрессмен Даррелл Исса пренебрежительно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском в эфире Fox Business. В беседе с телеведущим он... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T21:51

2022-03-11T21:51

2022-03-11T23:56

в мире

сша

украина

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американский конгрессмен Даррелл Исса пренебрежительно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском в эфире Fox Business. В беседе с телеведущим он заявил, что в нынешней ситуации киевские власти "быстро развалятся"."К счастью, президент Зеленский не присутствует на наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов", — сказал Исса.В беседе с телеканалом конгрессмен также признал, что помощь американских властей сейчас, по сути, не несет реальной пользы для Украины. В то же время он заявил, что считает нынешние санкции США, направленные против России, "неблагоразумными".Против Москвы ввели масштабные санкции многие западные страны. Прежде всего, их связывают с российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В первую очередь меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777696155.html

сша

украина

россия

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, сша, украина, владимир зеленский, россия