Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/issa-1777767388.html
"Хорошо, что он нас не слышал". Конгрессмен публично унизил Зеленского
"Хорошо, что он нас не слышал". Конгрессмен публично унизил Зеленского - РИА Новости, 11.03.2022
"Хорошо, что он нас не слышал". Конгрессмен публично унизил Зеленского
Американский конгрессмен Даррелл Исса пренебрежительно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском в эфире Fox Business. В беседе с телеведущим он... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T21:51
2022-03-11T23:56
в мире
сша
украина
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772770665_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fef1f7188b79ee26d2eec826235e1e79.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американский конгрессмен Даррелл Исса пренебрежительно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском в эфире Fox Business. В беседе с телеведущим он заявил, что в нынешней ситуации киевские власти "быстро развалятся"."К счастью, президент Зеленский не присутствует на наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов", — сказал Исса.В беседе с телеканалом конгрессмен также признал, что помощь американских властей сейчас, по сути, не несет реальной пользы для Украины. В то же время он заявил, что считает нынешние санкции США, направленные против России, "неблагоразумными".Против Москвы ввели масштабные санкции многие западные страны. Прежде всего, их связывают с российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В первую очередь меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777696155.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772770665_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5c46d33d596dc529f8e7c44d4ae860d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, россия
21:51 11.03.2022 (обновлено: 23:56 11.03.2022)
 
"Хорошо, что он нас не слышал". Конгрессмен публично унизил Зеленского

Американский конгрессмен Исса заявил, что у Зеленского нет шансов

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Американский конгрессмен Даррелл Исса пренебрежительно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском в эфире Fox Business. В беседе с телеведущим он заявил, что в нынешней ситуации киевские власти "быстро развалятся".
"К счастью, президент Зеленский не присутствует на наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов", — сказал Исса.
Сотрудник полиции стоит около флага, лежащего на полу у входа в посольство США в Гонконге - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00
США скандалят по поводу того, кто виноват и что делать
В беседе с телеканалом конгрессмен также признал, что помощь американских властей сейчас, по сути, не несет реальной пользы для Украины. В то же время он заявил, что считает нынешние санкции США, направленные против России, "неблагоразумными".
Против Москвы ввели масштабные санкции многие западные страны. Прежде всего, их связывают с российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В первую очередь меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Движение автотранспорта по улице Большой Дорогомиловской в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 16:30
В США раскрыли правду о "помогающих России санкциях"
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала