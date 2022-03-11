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В Горловке ВСУ обстреляли здание дома-интерната для пожилых и инвалидов
В Горловке ВСУ обстреляли здание дома-интерната для пожилых и инвалидов - РИА Новости, 11.03.2022
В Горловке ВСУ обстреляли здание дома-интерната для пожилых и инвалидов
Украинские войска в пятницу обстреляли дом-интернат для пожилых и инвалидов в Горловке Донецкой народной республики, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T23:46
2022-03-11T23:46
2022-03-11T23:54
в мире
вооруженные силы украины
украина
горловка
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 11 мар – РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли дом-интернат для пожилых и инвалидов в Горловке Донецкой народной республики, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) серьезные осколочные повреждения получило здание дома-интерната для граждан пожилого возраста и инвалидов с гериатрическим отделением г. Горловка, расположенное в поселке Кондратьевский по ул. Санаторная, 5", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, горловка, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
23:46 11.03.2022 (обновлено: 23:54 11.03.2022)
В Горловке ВСУ обстреляли здание дома-интерната для пожилых и инвалидов
В Горловке украинские силовики обстреляли здание дома-интерната для пожилых и инвалидов