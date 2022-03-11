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https://ria.ru/20220311/instagram-1777756628.html
Роскомнадзор заблокирует Instagram в России в полночь 14 марта
Роскомнадзор заблокирует Instagram в России в полночь 14 марта - РИА Новости, 11.03.2022
Роскомнадзор заблокирует Instagram в России в полночь 14 марта
Роскомнадзор завершит процедуры введения ограничений на доступ к Instagram на территории России 14 марта в 0:00, сообщает ведомство. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T20:18
2022-03-11T20:31
россия
в мире
instagram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Роскомнадзор завершит процедуры введения ограничений на доступ к Instagram на территории России 14 марта в 0:00, сообщает ведомство.Ранее Роскомнадзор на основании требования Генеральной прокуратуры заявил об ограничении доступа к социальной сети. По заявлению регулятора, в ней распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий против россиян, в том числе военнослужащих."Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода", — говорится в сообщении.Ранее Reuters со ссылкой на внутренние документы Meta (экс-Facebook) сообщало, что корпорация не будет модерировать призывы пользователей к насилию против россиян и российских военных в контексте ситуации на Украине, а также к смерти Владимира Путина и Александра Лукашенко. Речь шла об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях.По информации СМИ, временное разрешение относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма направлены модераторам контента.Позже пресс-секретарь компании Энди Стоун пояснил, что Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных, но не гражданских лиц.Генеральная прокуратура ранее уже признала причастность Facebook к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод россиян, гарантирующих в том числе свободу массовой информации. На основании этого Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram и Facebook.
https://ria.ru/20220311/instagram-1777754966.html
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РИА Новости
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россия, в мире, instagram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ситуация в днр и лнр
20:18 11.03.2022 (обновлено: 20:31 11.03.2022)
 
Роскомнадзор заблокирует Instagram в России в полночь 14 марта

Роскомнадзор заблокирует Instagram на территории России в полночь 14 марта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение Instagram на экране смартфона
Приложение Instagram на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Приложение Instagram на экране смартфона
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Роскомнадзор завершит процедуры введения ограничений на доступ к Instagram на территории России 14 марта в 0:00, сообщает ведомство.
Ранее Роскомнадзор на основании требования Генеральной прокуратуры заявил об ограничении доступа к социальной сети. По заявлению регулятора, в ней распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий против россиян, в том числе военнослужащих.
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"Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода", — говорится в сообщении.
Ранее Reuters со ссылкой на внутренние документы Meta (экс-Facebook) сообщало, что корпорация не будет модерировать призывы пользователей к насилию против россиян и российских военных в контексте ситуации на Украине, а также к смерти Владимира Путина и Александра Лукашенко. Речь шла об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях.
По информации СМИ, временное разрешение относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма направлены модераторам контента.
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Позже пресс-секретарь компании Энди Стоун пояснил, что Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных, но не гражданских лиц.
Генеральная прокуратура ранее уже признала причастность Facebook к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод россиян, гарантирующих в том числе свободу массовой информации. На основании этого Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram и Facebook.
 
РоссияВ миреInstagramФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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