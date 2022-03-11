https://ria.ru/20220311/instagram-1777756628.html

Роскомнадзор заблокирует Instagram в России в полночь 14 марта

Роскомнадзор заблокирует Instagram в России в полночь 14 марта - РИА Новости, 11.03.2022

Роскомнадзор заблокирует Instagram в России в полночь 14 марта

Роскомнадзор завершит процедуры введения ограничений на доступ к Instagram на территории России 14 марта в 0:00, сообщает ведомство. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T20:18

2022-03-11T20:18

2022-03-11T20:31

россия

в мире

instagram

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Роскомнадзор завершит процедуры введения ограничений на доступ к Instagram на территории России 14 марта в 0:00, сообщает ведомство.Ранее Роскомнадзор на основании требования Генеральной прокуратуры заявил об ограничении доступа к социальной сети. По заявлению регулятора, в ней распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий против россиян, в том числе военнослужащих."Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода", — говорится в сообщении.Ранее Reuters со ссылкой на внутренние документы Meta (экс-Facebook) сообщало, что корпорация не будет модерировать призывы пользователей к насилию против россиян и российских военных в контексте ситуации на Украине, а также к смерти Владимира Путина и Александра Лукашенко. Речь шла об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях.По информации СМИ, временное разрешение относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма направлены модераторам контента.Позже пресс-секретарь компании Энди Стоун пояснил, что Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных, но не гражданских лиц.Генеральная прокуратура ранее уже признала причастность Facebook к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод россиян, гарантирующих в том числе свободу массовой информации. На основании этого Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram и Facebook.

https://ria.ru/20220311/instagram-1777754966.html

https://ria.ru/20220311/blokirovka-1777757624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, в мире, instagram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), ситуация в днр и лнр