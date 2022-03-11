Правительство отказалось от новостной ленты в Instagram
Правительство перестанет обновлять новостную ленту Instagram из-за ограничения доступа
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение Instagram на экране смартфона и компьютера
Приложение Instagram на экране смартфона и компьютера
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правительство РФ решило больше не вести свою страницу в Instagram, поскольку доступ к соцсети на территории России будет ограничен, сообщила пресс-служба кабмина.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
"На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен. В связи с этим решением мы прекращаем обновление нашей новостной ленты в Instagram", - говорится в сообщении. При этом кабмин продолжит информировать о работе в Telegram и соцсети "Вконтакте".
Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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