Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220311/instagram-1777754966.html
Правительство отказалось от новостной ленты в Instagram
Правительство отказалось от новостной ленты в Instagram - РИА Новости, 11.03.2022
Правительство отказалось от новостной ленты в Instagram
Правительство РФ решило больше не вести свою страницу в Instagram, поскольку доступ к соцсети на территории России будет ограничен, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T20:04
2022-03-11T20:04
медиавойны
политика
правительство рф
instagram, inc.
генеральная прокуратура рф
россия
facebook
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777674628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f5fdaecd8956da14d14811752dda84c.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правительство РФ решило больше не вести свою страницу в Instagram, поскольку доступ к соцсети на территории России будет ограничен, сообщила пресс-служба кабмина.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко."На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен. В связи с этим решением мы прекращаем обновление нашей новостной ленты в Instagram", - говорится в сообщении. При этом кабмин продолжит информировать о работе в Telegram и соцсети "Вконтакте".Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777699169.html
https://ria.ru/20220311/whatsapp-1777688249.html
https://ria.ru/20220311/sobyanin-1777686632.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777674628_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3b3a208d851184225adaa799037ef45b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, правительство рф, instagram, inc., генеральная прокуратура рф, россия, facebook, ситуация в днр и лнр
20:04 11.03.2022
 
Правительство отказалось от новостной ленты в Instagram

Правительство перестанет обновлять новостную ленту Instagram из-за ограничения доступа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение Instagram на экране смартфона и компьютера
Приложение Instagram на экране смартфона и компьютера - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Приложение Instagram на экране смартфона и компьютера
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правительство РФ решило больше не вести свою страницу в Instagram, поскольку доступ к соцсети на территории России будет ограничен, сообщила пресс-служба кабмина.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Член Совета Федерации Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 16:42
В Совфеде заявили, что за пользование Facebook санкции россиянам не грозят
"На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен. В связи с этим решением мы прекращаем обновление нашей новостной ленты в Instagram", - говорится в сообщении. При этом кабмин продолжит информировать о работе в Telegram и соцсети "Вконтакте".
Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 16:02Медиавойны
Источник: меры против Meta не распространятся на мессенджер WhatsApp
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 15:55
Собянин прекратил вести аккаунт в Instagram
 
МедиавойныПолитикаПравительство РФInstagram, Inc.Генеральная прокуратура РФРоссияFacebookСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала