https://ria.ru/20220311/instagram-1777706043.html

Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram

Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram - РИА Новости, 11.03.2022

Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram

Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в адрес российских военных, говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его сайте. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:04

2022-03-11T17:04

2022-03-11T18:04

россия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в адрес российских военных, говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его сайте."На основании требования Генеральной прокуратуры доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен", — гласит пресс-релиз.Утверждается, что "в социальной сети Instagram распространяются материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан, <...> в том числе военнослужащих".СК возбудил уголовное дело по двум статьям: за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и за содействие терроризму.Ранее Reuters со ссылкой на внутренние документы Meta (экс-Facebook) сообщало, что корпорация не будет модерировать призывы пользователей к насилию против россиян и российских военных в контексте ситуации на Украине, а также к смерти Владимира Путина и Александра Лукашенко. Речь шла об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях.По информации СМИ, временное разрешение относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма направлены модераторам контента.Позже пресс-секретарь компании Энди Стоун пояснил, что Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных, но не гражданских лиц.Генеральная прокуратура ранее уже признала причастность Facebook к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод россиян, гарантирующих в том числе свободу массовой информации. На основании этого Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram и Facebook.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777699169.html

https://ria.ru/20220311/facebook-1777648149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия