https://ria.ru/20220311/instagram-1777699601.html

Липецкий губернатор отказался от аккаунта в Instagram

Липецкий губернатор отказался от аккаунта в Instagram - РИА Новости, 11.03.2022

Липецкий губернатор отказался от аккаунта в Instagram

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил на своей странице в Instagram, что не будет размещать свои публикации в этой соцсети из-за ее... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:59

2022-03-11T16:59

2022-03-11T17:00

общество

технологии

facebook

telegram (приложение)

instagram

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_96e067844855535b616c79096a8955fd.jpg

ВОРОНЕЖ, 11 мар - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил на своей странице в Instagram, что не будет размещать свои публикации в этой соцсети из-за ее призывов к насилию."Друзья, компания Meta, владеющая Instagram и Facebook, видимо, решила легализовать русофобию. Получается, что политика компании – разжигание ненависти и вражды к россиянам. В этих социальных сетях готовы разрешить призывы к насилию в адрес российских военных и президента нашей страны. В таких условиях я не вижу возможности продолжать свою активность в Instagram, пока политика компании не вернется в здравое русло", - написал Артамонов.По словам главы области, до этого момента его страница в Instagram будет неактивна, включая комментарии и личные сообщения.Артамонов также сообщил, что у него есть Telegram-канал и страница в социальной сети "ВКонтакте", через которые он будет продолжать общение.

https://ria.ru/20220311/instagram-1777673047.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, facebook, telegram (приложение), instagram, липецкая область, игорь артамонов