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Липецкий губернатор отказался от аккаунта в Instagram
Липецкий губернатор отказался от аккаунта в Instagram - РИА Новости, 11.03.2022
Липецкий губернатор отказался от аккаунта в Instagram
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил на своей странице в Instagram, что не будет размещать свои публикации в этой соцсети из-за ее... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:59
2022-03-11T17:00
общество
технологии
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telegram (приложение)
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липецкая область
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 11 мар - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил на своей странице в Instagram, что не будет размещать свои публикации в этой соцсети из-за ее призывов к насилию."Друзья, компания Meta, владеющая Instagram и Facebook, видимо, решила легализовать русофобию. Получается, что политика компании – разжигание ненависти и вражды к россиянам. В этих социальных сетях готовы разрешить призывы к насилию в адрес российских военных и президента нашей страны. В таких условиях я не вижу возможности продолжать свою активность в Instagram, пока политика компании не вернется в здравое русло", - написал Артамонов.По словам главы области, до этого момента его страница в Instagram будет неактивна, включая комментарии и личные сообщения.Артамонов также сообщил, что у него есть Telegram-канал и страница в социальной сети "ВКонтакте", через которые он будет продолжать общение.
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общество, технологии, facebook, telegram (приложение), instagram, липецкая область, игорь артамонов
16:59 11.03.2022 (обновлено: 17:00 11.03.2022)
 
Липецкий губернатор отказался от аккаунта в Instagram

Липецкий губернатор отказался от Instagram после заявления Meta

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 11 мар - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил на своей странице в Instagram, что не будет размещать свои публикации в этой соцсети из-за ее призывов к насилию.
"Друзья, компания Meta, владеющая Instagram и Facebook, видимо, решила легализовать русофобию. Получается, что политика компании – разжигание ненависти и вражды к россиянам. В этих социальных сетях готовы разрешить призывы к насилию в адрес российских военных и президента нашей страны. В таких условиях я не вижу возможности продолжать свою активность в Instagram, пока политика компании не вернется в здравое русло", - написал Артамонов.
По словам главы области, до этого момента его страница в Instagram будет неактивна, включая комментарии и личные сообщения.
Артамонов также сообщил, что у него есть Telegram-канал и страница в социальной сети "ВКонтакте", через которые он будет продолжать общение.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 14:58
Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram
 
ОбществоТехнологииFacebookTelegram (приложение)InstagramЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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