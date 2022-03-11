https://ria.ru/20220311/instagram-1777699601.html
Липецкий губернатор отказался от аккаунта в Instagram
Липецкий губернатор отказался от аккаунта в Instagram - РИА Новости, 11.03.2022
Липецкий губернатор отказался от аккаунта в Instagram
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил на своей странице в Instagram, что не будет размещать свои публикации в этой соцсети из-за ее... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:59
2022-03-11T16:59
2022-03-11T17:00
общество
технологии
facebook
telegram (приложение)
instagram
липецкая область
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 11 мар - РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил на своей странице в Instagram, что не будет размещать свои публикации в этой соцсети из-за ее призывов к насилию."Друзья, компания Meta, владеющая Instagram и Facebook, видимо, решила легализовать русофобию. Получается, что политика компании – разжигание ненависти и вражды к россиянам. В этих социальных сетях готовы разрешить призывы к насилию в адрес российских военных и президента нашей страны. В таких условиях я не вижу возможности продолжать свою активность в Instagram, пока политика компании не вернется в здравое русло", - написал Артамонов.По словам главы области, до этого момента его страница в Instagram будет неактивна, включая комментарии и личные сообщения.Артамонов также сообщил, что у него есть Telegram-канал и страница в социальной сети "ВКонтакте", через которые он будет продолжать общение.
https://ria.ru/20220311/instagram-1777673047.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, facebook, telegram (приложение), instagram, липецкая область, игорь артамонов
16:59 11.03.2022 (обновлено: 17:00 11.03.2022)
Липецкий губернатор отказался от аккаунта в Instagram
Липецкий губернатор отказался от Instagram после заявления Meta