https://ria.ru/20220311/instagram-1777694590.html
Адвокат предупредил россиян об использовании Facebook и Instagram
Адвокат предупредил россиян об использовании Facebook и Instagram - РИА Новости, 11.03.2022
Адвокат предупредил россиян об использовании Facebook и Instagram
Если суд согласится с Генпрокуратурой РФ и признает компанию Meta экстремистской организацией, свои аккаунты в Facebook и Instagram лучше удалить, заявил РИА... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:24
2022-03-11T16:24
2022-03-11T16:24
технологии
общество
генеральная прокуратура рф
instagram
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meta (метавселенная)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Если суд согласится с Генпрокуратурой РФ и признает компанию Meta экстремистской организацией, свои аккаунты в Facebook и Instagram лучше удалить, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский."Я, как адвокат, советую удалить аккаунты. И не продолжать деятельность в этих соцсетях (в случае соответствующего решения суда – ред.), это может привести к серьезным правовым последствиям - вплоть до уголовной ответственности", - сказал Аграновский.По его словам, смогут ли привлечь к ответственности простых пользователей, зависит от того, как будет сформулировано решение суда. "Практика будет складываться по ходу дела", - добавил адвокат.По его мнению, компания намеренно разрешила призывы к насилию против российских военных, чтобы спровоцировать блокировку и тем самым вызвать недовольство среди российских пользователей и вынудить их вступить в конфликт с властями. По его данным, за такие призывы и раньше не наказывали, но теперь официальное заявление стало элементом информационной войны."Мне тоже нравятся котики в Instagram, но надо чем-то жертвовать", - заключил адвокат.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.
https://ria.ru/20220311/sobyanin-1777686632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество, генеральная прокуратура рф, instagram, facebook, meta (метавселенная)
Адвокат предупредил россиян об использовании Facebook и Instagram
Адвокат Аграновский рекомендовал готовиться к удалению аккаунтов в Facebook и Instagram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Если суд согласится с Генпрокуратурой РФ и признает компанию Meta экстремистской организацией, свои аккаунты в Facebook и Instagram лучше удалить, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
"Я, как адвокат, советую удалить аккаунты. И не продолжать деятельность в этих соцсетях (в случае соответствующего решения суда – ред.), это может привести к серьезным правовым последствиям - вплоть до уголовной ответственности", - сказал Аграновский.
По его словам, смогут ли привлечь к ответственности простых пользователей, зависит от того, как будет сформулировано решение суда. "Практика будет складываться по ходу дела", - добавил адвокат.
По его мнению, компания намеренно разрешила призывы к насилию против российских военных, чтобы спровоцировать блокировку и тем самым вызвать недовольство среди российских пользователей и вынудить их вступить в конфликт с властями. По его данным, за такие призывы и раньше не наказывали, но теперь официальное заявление стало элементом информационной войны.
"Мне тоже нравятся котики в Instagram, но надо чем-то жертвовать", - заключил адвокат.
Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине
временно сняла в своих социальных сетях Facebook
и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина
и его белорусского коллеги Александра Лукашенко
.
После этого Генпрокуратура
РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp
) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России
.
СК
РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.