https://ria.ru/20220311/instagram-1777694590.html

Адвокат предупредил россиян об использовании Facebook и Instagram

Адвокат предупредил россиян об использовании Facebook и Instagram - РИА Новости, 11.03.2022

Адвокат предупредил россиян об использовании Facebook и Instagram

Если суд согласится с Генпрокуратурой РФ и признает компанию Meta экстремистской организацией, свои аккаунты в Facebook и Instagram лучше удалить, заявил РИА... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:24

2022-03-11T16:24

2022-03-11T16:24

технологии

общество

генеральная прокуратура рф

instagram

facebook

meta (метавселенная)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777675081_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_85ec5a26146da3646b79f09f6ac13a3e.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Если суд согласится с Генпрокуратурой РФ и признает компанию Meta экстремистской организацией, свои аккаунты в Facebook и Instagram лучше удалить, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский."Я, как адвокат, советую удалить аккаунты. И не продолжать деятельность в этих соцсетях (в случае соответствующего решения суда – ред.), это может привести к серьезным правовым последствиям - вплоть до уголовной ответственности", - сказал Аграновский.По его словам, смогут ли привлечь к ответственности простых пользователей, зависит от того, как будет сформулировано решение суда. "Практика будет складываться по ходу дела", - добавил адвокат.По его мнению, компания намеренно разрешила призывы к насилию против российских военных, чтобы спровоцировать блокировку и тем самым вызвать недовольство среди российских пользователей и вынудить их вступить в конфликт с властями. По его данным, за такие призывы и раньше не наказывали, но теперь официальное заявление стало элементом информационной войны."Мне тоже нравятся котики в Instagram, но надо чем-то жертвовать", - заключил адвокат.Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.

https://ria.ru/20220311/sobyanin-1777686632.html

https://ria.ru/20220311/instagram-1777673047.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, общество, генеральная прокуратура рф, instagram, facebook, meta (метавселенная)