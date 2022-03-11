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https://ria.ru/20220311/instagram-1777690972.html
Мурманский губернатор покинул Instagram
Мурманский губернатор покинул Instagram - РИА Новости, 11.03.2022
Мурманский губернатор покинул Instagram
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил на своей странице в Instagram о том, что приостанавливает использование площадок американской компании Meta,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:15
2022-03-11T16:15
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МУРМАНСК, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил на своей странице в Instagram о том, что приостанавливает использование площадок американской компании Meta, поскольку считает ее политику неприемлемой."Считаю неприемлемой политику компании Meta. Так как ей принадлежит и "Инстаграм", то прекращаю использовать эту площадку. Остаёмся на связи через ВК и "Телеграм", - написал Чибис.Об аналогичном решении ранее в пятницу заявили другие российские губернаторы.Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
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александр лукашенко, владимир путин, украина, россия, генеральная прокуратура рф, инстаграм, facebook
16:15 11.03.2022
 
Мурманский губернатор покинул Instagram

Мурманский губернатор Чибис покинул Instagram из-за "неприемлемой позиции" Meta

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 11 мар – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил на своей странице в Instagram о том, что приостанавливает использование площадок американской компании Meta, поскольку считает ее политику неприемлемой.
"Считаю неприемлемой политику компании Meta. Так как ей принадлежит и "Инстаграм", то прекращаю использовать эту площадку. Остаёмся на связи через ВК и "Телеграм", - написал Чибис.
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Об аналогичном решении ранее в пятницу заявили другие российские губернаторы.
Ранее в пятницу Генпрокуратура РФ обратилась в суд с предложением признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям из-за политики Meta, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
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