https://ria.ru/20220311/instagram-1777673047.html

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram - РИА Новости, 11.03.2022

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram

Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram, после того как компания Meta, владеющая соцсетью, разрешила пользователям РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T14:58

2022-03-11T14:58

2022-03-11T15:52

россия

instagram

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

общество

владимир путин

александр лукашенко

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram, после того как компания Meta, владеющая соцсетью, разрешила пользователям призывать к насилию против российских военных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства."В соответствии с федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности" Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России", — говорится в сообщении.В Генпрокуратуре также отметили, что в Instagram регулярно появляются призывы к участию россиян "в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием".В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям из-за политики компании, разрешившей призывы к насилию против российских Вооруженных сил. В СК квалифицировали действия Meta как публичные призывы к экстремизму и содействию терроризму.Ранее Reuters со ссылкой на внутренние документы Meta сообщало, что корпорация разрешит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах призывать к насилию против россиян и российских военных в контексте ситуации на Украине, а также к смерти Владимира Путина и Александра Лукашенко. Речь шла об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях.По информации СМИ, временное разрешение на призывы к насилию относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам контента.Позже пресс-секретарь компании Энди Стоун пояснил, что Meta сняла запрет на призывы к насилию против российских военных, но не гражданских лиц.Генеральная прокуратура ранее уже признала Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод россиян, гарантирующих в том числе свободу массовой информации. На основании этого Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram и Facebook.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.

https://ria.ru/20220311/facebook-1777648149.html

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, instagram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, общество, владимир путин, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), facebook, в мире, технологии