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Хинштейн призвал заблокировать Instagram из-за ситуации с Meta
Хинштейн призвал заблокировать Instagram из-за ситуации с Meta - РИА Новости, 11.03.2022
Хинштейн призвал заблокировать Instagram из-за ситуации с Meta
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн выступил за блокировку социальной сети Instagram на территории РФ в случае, если... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:16
2022-03-11T12:37
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн выступил за блокировку социальной сети Instagram на территории РФ в случае, если компания Meta подтвердит или проигнорирует запрос Роскомнадзора по поводу информации о разрешении размещать на своих платформах публикации с призывами к насилию против российских военнослужащих.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун."Роскомнадзор уже направил официальный запрос в адрес компании Meta с требованием подтвердить или опровергнуть распространенную информацию. Нам нужно получить подтверждение, опровержение или отказ от диалога с Роскомнадзором со стороны Meta. В этом случае молчание будет восприниматься как подтверждение этой информации", - сказал Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, при подтверждении информации или игнорировании запроса РКН необходимо применить механизмы вмешательства и реагирования, самым жестким из которых вне уголовно-процессуального порядка является блокировка Instagram на территории РФ."Ранее Facebook уже был заблокирован на территории РФ, поэтому "речь может идти о блокировке Instagram", - пояснил депутат.
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технологии, россия, facebook, instagram
12:16 11.03.2022 (обновлено: 12:37 11.03.2022)
 
Хинштейн призвал заблокировать Instagram из-за ситуации с Meta

Хинштейн: Instagram надо заблокировать, если Meta подтвердит решение о призывах к насилию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн выступил за блокировку социальной сети Instagram на территории РФ в случае, если компания Meta подтвердит или проигнорирует запрос Роскомнадзора по поводу информации о разрешении размещать на своих платформах публикации с призывами к насилию против российских военнослужащих.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун.
"Роскомнадзор уже направил официальный запрос в адрес компании Meta с требованием подтвердить или опровергнуть распространенную информацию. Нам нужно получить подтверждение, опровержение или отказ от диалога с Роскомнадзором со стороны Meta. В этом случае молчание будет восприниматься как подтверждение этой информации", - сказал Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, при подтверждении информации или игнорировании запроса РКН необходимо применить механизмы вмешательства и реагирования, самым жестким из которых вне уголовно-процессуального порядка является блокировка Instagram на территории РФ.
"Ранее Facebook уже был заблокирован на территории РФ, поэтому "речь может идти о блокировке Instagram", - пояснил депутат.
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