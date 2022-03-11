https://ria.ru/20220311/instagram-1777630665.html
Хинштейн призвал заблокировать Instagram из-за ситуации с Meta
Хинштейн призвал заблокировать Instagram из-за ситуации с Meta - РИА Новости, 11.03.2022
Хинштейн призвал заблокировать Instagram из-за ситуации с Meta
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн выступил за блокировку социальной сети Instagram на территории РФ в случае, если... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:16
2022-03-11T12:16
2022-03-11T12:37
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн выступил за блокировку социальной сети Instagram на территории РФ в случае, если компания Meta подтвердит или проигнорирует запрос Роскомнадзора по поводу информации о разрешении размещать на своих платформах публикации с призывами к насилию против российских военнослужащих.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун."Роскомнадзор уже направил официальный запрос в адрес компании Meta с требованием подтвердить или опровергнуть распространенную информацию. Нам нужно получить подтверждение, опровержение или отказ от диалога с Роскомнадзором со стороны Meta. В этом случае молчание будет восприниматься как подтверждение этой информации", - сказал Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, при подтверждении информации или игнорировании запроса РКН необходимо применить механизмы вмешательства и реагирования, самым жестким из которых вне уголовно-процессуального порядка является блокировка Instagram на территории РФ."Ранее Facebook уже был заблокирован на территории РФ, поэтому "речь может идти о блокировке Instagram", - пояснил депутат.
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/sovfed-1777613856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, facebook, instagram
12:16 11.03.2022 (обновлено: 12:37 11.03.2022)
Хинштейн призвал заблокировать Instagram из-за ситуации с Meta
Хинштейн: Instagram надо заблокировать, если Meta подтвердит решение о призывах к насилию
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн выступил за блокировку социальной сети Instagram на территории РФ в случае, если компания Meta подтвердит или проигнорирует запрос Роскомнадзора по поводу информации о разрешении размещать на своих платформах публикации с призывами к насилию против российских военнослужащих.
Meta Platforms в свете событий на Украине
временно сняла в социальных сетях Facebook
и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ
, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун.
"Роскомнадзор
уже направил официальный запрос в адрес компании Meta с требованием подтвердить или опровергнуть распространенную информацию. Нам нужно получить подтверждение, опровержение или отказ от диалога с Роскомнадзором со стороны Meta. В этом случае молчание будет восприниматься как подтверждение этой информации", - сказал Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24"
.
По его словам, при подтверждении информации или игнорировании запроса РКН необходимо применить механизмы вмешательства и реагирования, самым жестким из которых вне уголовно-процессуального порядка является блокировка Instagram на территории РФ.
"Ранее Facebook уже был заблокирован на территории РФ, поэтому "речь может идти о блокировке Instagram", - пояснил депутат.