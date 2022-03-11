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США вводят запрет на импорт алкоголя, морепродуктов и бриллиантов из России

США вводят запрет на импорт алкоголя, морепродуктов и бриллиантов из России - РИА Новости, 11.03.2022

США вводят запрет на импорт алкоголя, морепродуктов и бриллиантов из России

США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России в рамках санкций из-за событий на Украине, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:39

2022-03-11T18:39

2022-03-11T19:10

сша

джо байден

россия

в мире

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России в рамках санкций из-за событий на Украине, заявил американский президент Джо Байден."Мы делаем следующий шаг в запрете импорта продукции нескольких хрестоматийных секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты", - сказал он в телеобращении к нации.Ранее США отказались от закупок нефти, газа и угля в России.

https://ria.ru/20220311/sanktsii-1777696155.html

сша

россия

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

сша, джо байден, россия, в мире, санкции в отношении россии