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США вводят запрет на импорт алкоголя, морепродуктов и бриллиантов из России
США вводят запрет на импорт алкоголя, морепродуктов и бриллиантов из России - РИА Новости, 11.03.2022
США вводят запрет на импорт алкоголя, морепродуктов и бриллиантов из России
США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России в рамках санкций из-за событий на Украине, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:39
2022-03-11T19:10
сша
джо байден
россия
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России в рамках санкций из-за событий на Украине, заявил американский президент Джо Байден."Мы делаем следующий шаг в запрете импорта продукции нескольких хрестоматийных секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты", - сказал он в телеобращении к нации.Ранее США отказались от закупок нефти, газа и угля в России.
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сша, джо байден, россия, в мире, санкции в отношении россии
18:39 11.03.2022 (обновлено: 19:10 11.03.2022)
 
США вводят запрет на импорт алкоголя, морепродуктов и бриллиантов из России

Президент Байден: США вводят запрет на импорт алкоголя и бриллиантов из России

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо
Президент США Джо - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России в рамках санкций из-за событий на Украине, заявил американский президент Джо Байден.
"Мы делаем следующий шаг в запрете импорта продукции нескольких хрестоматийных секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты", - сказал он в телеобращении к нации.
Ранее США отказались от закупок нефти, газа и угля в России.
Движение автотранспорта по улице Большой Дорогомиловской в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 16:30
В США раскрыли правду о "помогающих России санкциях"
 
СШАДжо БайденРоссияВ миреСанкции в отношении России
 
 
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