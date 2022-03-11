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СМИ: США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов

СМИ: США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов - РИА Новости, 11.03.2022

СМИ: США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов

США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:48

2022-03-11T17:48

2022-03-11T17:56

сша

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санкции в отношении россии

алкоголь

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники."США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов", - говорится в сообщении газеты.Отмечается, что об этом решении президент США Джо Байден может объявить в пятницу.

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, джо байден, в мире, россия, санкции, санкции в отношении россии, алкоголь