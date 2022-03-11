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СМИ: США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов
СМИ: США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов - РИА Новости, 11.03.2022
СМИ: США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов
США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:48
2022-03-11T17:56
сша
джо байден
в мире
россия
санкции
санкции в отношении россии
алкоголь
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники."США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов", - говорится в сообщении газеты.Отмечается, что об этом решении президент США Джо Байден может объявить в пятницу.
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сша, джо байден, в мире, россия, санкции, санкции в отношении россии, алкоголь
17:48 11.03.2022 (обновлено: 17:56 11.03.2022)
 
СМИ: США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов

Wall Street Journal: США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у здания американского посольства в Москве
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
"США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что об этом решении президент США Джо Байден может объявить в пятницу.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 12:16
Япония обнародовала перечень продукции, запрещенной для ввоза в Россию
 
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