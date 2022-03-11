https://ria.ru/20220311/import-1777721406.html
СМИ: США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов
СМИ: США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов - РИА Новости, 11.03.2022
СМИ: США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов
США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T17:48
2022-03-11T17:48
2022-03-11T17:56
сша
джо байден
в мире
россия
санкции
санкции в отношении россии
алкоголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753739219_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ce263055ea872abdf9110e82fbe1bce4.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники."США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов", - говорится в сообщении газеты.Отмечается, что об этом решении президент США Джо Байден может объявить в пятницу.
https://ria.ru/20220311/yaponiya-1777630983.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753739219_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_13efc89b6fe6efd9c2146b3312f4c5d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден, в мире, россия, санкции, санкции в отношении россии, алкоголь
17:48 11.03.2022 (обновлено: 17:56 11.03.2022)
СМИ: США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов
Wall Street Journal: США планируют запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов