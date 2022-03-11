https://ria.ru/20220311/immunitet-1777698661.html
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 46,9%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 46,9% - РИА Новости, 11.03.2022
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 46,9%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 46,9%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:40
2022-03-11T16:40
2022-03-11T16:40
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 46,9%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 11 марта коллективный иммунитет 46,9%", - сообщается в разделе о столице.В конце декабря 2021 года этот показатель составлял 71,4%.Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 377 273 человека, а полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 7 026 084 человека.В Московской области уровень коллективного иммунитета снизился с 53,9% до 51,1% по данным портала."В Подмосковье уровень коллективного иммунитета составляет 51,1%", - говорится в сообщении.Неделей ранее показатель составлял 53,9%. Всего вакцинировано более 5 миллионов человек, первым компонентом - более 5,2 миллиона.
https://ria.ru/20220311/chechnya-1777599119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье)
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 46,9%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился с 71,4 до 46,9 процента
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 46,9%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"По состоянию на 11 марта коллективный иммунитет 46,9%", - сообщается в разделе о столице.
В конце декабря 2021 года этот показатель составлял 71,4%.
Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 377 273 человека, а полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 7 026 084 человека.
В Московской области уровень коллективного иммунитета снизился с 53,9% до 51,1% по данным портала.
"В Подмосковье уровень коллективного иммунитета составляет 51,1%", - говорится в сообщении.
Неделей ранее показатель составлял 53,9%. Всего вакцинировано более 5 миллионов человек, первым компонентом - более 5,2 миллиона.