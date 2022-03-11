https://ria.ru/20220311/immunitet-1777698661.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 46,9%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 46,9% - РИА Новости, 11.03.2022

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 46,9%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 46,9%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:40

2022-03-11T16:40

2022-03-11T16:40

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 46,9%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 11 марта коллективный иммунитет 46,9%", - сообщается в разделе о столице.В конце декабря 2021 года этот показатель составлял 71,4%.Также сообщается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 377 273 человека, а полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 7 026 084 человека.В Московской области уровень коллективного иммунитета снизился с 53,9% до 51,1% по данным портала."В Подмосковье уровень коллективного иммунитета составляет 51,1%", - говорится в сообщении.Неделей ранее показатель составлял 53,9%. Всего вакцинировано более 5 миллионов человек, первым компонентом - более 5,2 миллиона.

https://ria.ru/20220311/chechnya-1777599119.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье)