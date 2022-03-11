https://ria.ru/20220311/immunitet-1777695452.html

Уровень коллективного иммунитет к COVID-19 в России составил 53,6 процента

Уровень коллективного иммунитет к COVID-19 в России составил 53,6 процента - РИА Новости, 11.03.2022

Уровень коллективного иммунитет к COVID-19 в России составил 53,6 процента

Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 53,6%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:27

2022-03-11T16:27

2022-03-11T17:11

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 53,6%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 53,6%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 88 277 878 раз, полностью - 84 489 088 раз.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 56%.

https://ria.ru/20220311/koronavirus-1777620721.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы