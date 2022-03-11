https://ria.ru/20220311/immunitet-1777695452.html
Уровень коллективного иммунитет к COVID-19 в России составил 53,6 процента
Уровень коллективного иммунитет к COVID-19 в России составил 53,6 процента - РИА Новости, 11.03.2022
Уровень коллективного иммунитет к COVID-19 в России составил 53,6 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 53,6%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:27
2022-03-11T16:27
2022-03-11T17:11
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 53,6%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 53,6%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 88 277 878 раз, полностью - 84 489 088 раз.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 56%.
https://ria.ru/20220311/koronavirus-1777620721.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
16:27 11.03.2022 (обновлено: 17:11 11.03.2022)
Уровень коллективного иммунитет к COVID-19 в России составил 53,6 процента
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 53,6 процента