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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220311/immunitet-1777695452.html
Уровень коллективного иммунитет к COVID-19 в России составил 53,6 процента
Уровень коллективного иммунитет к COVID-19 в России составил 53,6 процента - РИА Новости, 11.03.2022
Уровень коллективного иммунитет к COVID-19 в России составил 53,6 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 53,6%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:27
2022-03-11T17:11
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 53,6%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 53,6%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 88 277 878 раз, полностью - 84 489 088 раз.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 56%.
https://ria.ru/20220311/koronavirus-1777620721.html
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
16:27 11.03.2022 (обновлено: 17:11 11.03.2022)
 
Уровень коллективного иммунитет к COVID-19 в России составил 53,6 процента

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 53,6 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПосетитель в очереди у пункта вакцинации в Новосибирске
Посетитель в очереди у пункта вакцинации в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Посетитель в очереди у пункта вакцинации в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 53,6%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
"Коллективный иммунитет 53,6%", - говорится в сообщении.
Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 88 277 878 раз, полностью - 84 489 088 раз.
Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 56%.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 11:33Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 7566 заболевших COVID-19
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусы
 
 
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