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Спикер Мособлдумы сообщил о выходе из соцсетей Meta
Спикер Мособлдумы сообщил о выходе из соцсетей Meta - РИА Новости, 11.03.2022
Спикер Мособлдумы сообщил о выходе из соцсетей Meta
Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что прекращает использовать все социальные сети Meta. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:07
2022-03-11T16:07
2022-03-11T16:07
новости подмосковья
игорь брынцалов
россия
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что прекращает использовать все социальные сети Meta."Дорогие друзья! Подписывайтесь на мой канал в Telegram и мою страницу в ВК. Я прекращаю вести социальные сети, которые принадлежат платформе META.Инстаграмм и Facebook уже давно двигались в сторону односторонней цензуры, но сейчас они окончательно превратились во враждебные России и всем её гражданам ресурсы, в платформу для откровенной военной пропаганды", - сказал Брынцалов журналистам.Он добавил, что причиной выхода стала редакционная политика Meta, которая разрешает прямые призывы к убийству граждан России."Я продолжу информировать вас о работе областного парламента, своей деятельности как депутата от Балашихи и Реутова, и секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", - добавил Брынцалов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь брынцалов, россия
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что прекращает использовать все социальные сети Meta.
"Дорогие друзья! Подписывайтесь на мой канал в Telegram и мою страницу в ВК. Я прекращаю вести социальные сети, которые принадлежат платформе META.Инстаграмм и Facebook уже давно двигались в сторону односторонней цензуры, но сейчас они окончательно превратились во враждебные России и всем её гражданам ресурсы, в платформу для откровенной военной пропаганды", - сказал Брынцалов журналистам.
Он добавил, что причиной выхода стала редакционная политика Meta, которая разрешает прямые призывы к убийству граждан России.
"Я продолжу информировать вас о работе областного парламента, своей деятельности как депутата от Балашихи
и Реутова
, и секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", - добавил Брынцалов.