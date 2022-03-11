https://ria.ru/20220311/igor-1777689289.html

Спикер Мособлдумы сообщил о выходе из соцсетей Meta

Спикер Мособлдумы сообщил о выходе из соцсетей Meta - РИА Новости, 11.03.2022

Спикер Мособлдумы сообщил о выходе из соцсетей Meta

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что прекращает использовать все социальные сети Meta. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:07

2022-03-11T16:07

2022-03-11T16:07

новости подмосковья

игорь брынцалов

россия

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что прекращает использовать все социальные сети Meta."Дорогие друзья! Подписывайтесь на мой канал в Telegram и мою страницу в ВК. Я прекращаю вести социальные сети, которые принадлежат платформе META.Инстаграмм и Facebook уже давно двигались в сторону односторонней цензуры, но сейчас они окончательно превратились во враждебные России и всем её гражданам ресурсы, в платформу для откровенной военной пропаганды", - сказал Брынцалов журналистам.Он добавил, что причиной выхода стала редакционная политика Meta, которая разрешает прямые призывы к убийству граждан России."Я продолжу информировать вас о работе областного парламента, своей деятельности как депутата от Балашихи и Реутова, и секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", - добавил Брынцалов.

https://ria.ru/20220310/subsidii-1777488652.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь брынцалов, россия