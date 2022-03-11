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Новости Подмосковья
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Спикер Мособлдумы сообщил о выходе из соцсетей Meta
Спикер Мособлдумы сообщил о выходе из соцсетей Meta - РИА Новости, 11.03.2022
Спикер Мособлдумы сообщил о выходе из соцсетей Meta
Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что прекращает использовать все социальные сети Meta. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:07
2022-03-11T16:07
новости подмосковья
игорь брынцалов
россия
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что прекращает использовать все социальные сети Meta."Дорогие друзья! Подписывайтесь на мой канал в Telegram и мою страницу в ВК. Я прекращаю вести социальные сети, которые принадлежат платформе META.Инстаграмм и Facebook уже давно двигались в сторону односторонней цензуры, но сейчас они окончательно превратились во враждебные России и всем её гражданам ресурсы, в платформу для откровенной военной пропаганды", - сказал Брынцалов журналистам.Он добавил, что причиной выхода стала редакционная политика Meta, которая разрешает прямые призывы к убийству граждан России."Я продолжу информировать вас о работе областного парламента, своей деятельности как депутата от Балашихи и Реутова, и секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", - добавил Брынцалов.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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игорь брынцалов, россия
16:07 11.03.2022
 

Спикер Мособлдумы сообщил о выходе из соцсетей Meta

© РИА Новости / Илья ПиталевГлава Мособлдумы Игорь Брынцалов
Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что прекращает использовать все социальные сети Meta.
"Дорогие друзья! Подписывайтесь на мой канал в Telegram и мою страницу в ВК. Я прекращаю вести социальные сети, которые принадлежат платформе META.Инстаграмм и Facebook уже давно двигались в сторону односторонней цензуры, но сейчас они окончательно превратились во враждебные России и всем её гражданам ресурсы, в платформу для откровенной военной пропаганды", - сказал Брынцалов журналистам.
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Он добавил, что причиной выхода стала редакционная политика Meta, которая разрешает прямые призывы к убийству граждан России.
"Я продолжу информировать вас о работе областного парламента, своей деятельности как депутата от Балашихи и Реутова, и секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", - добавил Брынцалов.
 
Новости ПодмосковьяИгорь БрынцаловРоссия
 
 
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