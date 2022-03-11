https://ria.ru/20220311/ielts-1777636304.html
Тест-центры IELTS в России продолжают работу
Тест-центры IELTS в России продолжают работу - РИА Новости, 11.03.2022
Тест-центры IELTS в России продолжают работу
Тест-центры IELTS в России продолжают работу в обычном режиме, все намеченные экзамены состоятся, в случае отмены экзамена гарантирован полный возврат... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:42
2022-03-11T12:42
2022-03-11T12:42
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Тест-центры IELTS в России продолжают работу в обычном режиме, все намеченные экзамены состоятся, в случае отмены экзамена гарантирован полный возврат стоимости, сообщили на сайте центра IELTS в РФ.IELTS – международный экзамен по английскому языку, состоящий из четырех частей. Позволяет определить уровень знаний и навыки владения языком у людей, для которых он не является родным. IELTS принадлежит трем организациям: Cambridge ESOL Examinations, Британскому совету и IDP: IELTS Australia. Ранее в СМИ появилась информация, что все экзаменационные сессии ELTS приостановлены на территории России."В связи с появившейся в СМИ новостью о закрытии IELTS в России спешим сообщить, что это не совсем корректная информация. По состоянию на 19.00 10 марта 2022 Students International IELTS тест-центр продолжает работу в обычном режиме, все намеченные экзамены (paper-based и computer-delivered) состоятся, как и было запланировано. В случае отмены экзамена мы гарантируем полный возврат его стоимости! Никакой заморозки или курсов подготовки", - говорится в сообщении на официальном сайте.
https://ria.ru/20220310/ekzamen-1777386492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Тест-центры IELTS в России продолжают работу
Тест-центры IELTS в России опровергли информацию об отмене экзаменов
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Тест-центры IELTS в России продолжают работу в обычном режиме, все намеченные экзамены состоятся, в случае отмены экзамена гарантирован полный возврат стоимости, сообщили на сайте центра IELTS в РФ.
IELTS – международный экзамен по английскому языку, состоящий из четырех частей. Позволяет определить уровень знаний и навыки владения языком у людей, для которых он не является родным. IELTS принадлежит трем организациям: Cambridge ESOL Examinations, Британскому совету и IDP: IELTS Australia. Ранее в СМИ появилась информация, что все экзаменационные сессии ELTS приостановлены на территории России
.
"В связи с появившейся в СМИ новостью о закрытии IELTS в России спешим сообщить, что это не совсем корректная информация. По состоянию на 19.00 10 марта 2022 Students International IELTS тест-центр продолжает работу в обычном режиме, все намеченные экзамены (paper-based и computer-delivered) состоятся, как и было запланировано. В случае отмены экзамена мы гарантируем полный возврат его стоимости! Никакой заморозки или курсов подготовки", - говорится в сообщении на официальном сайте.