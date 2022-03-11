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Тест-центры IELTS в России продолжают работу
Тест-центры IELTS в России продолжают работу - РИА Новости, 11.03.2022
Тест-центры IELTS в России продолжают работу
Тест-центры IELTS в России продолжают работу в обычном режиме, все намеченные экзамены состоятся, в случае отмены экзамена гарантирован полный возврат... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:42
2022-03-11T12:42
общество
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Тест-центры IELTS в России продолжают работу в обычном режиме, все намеченные экзамены состоятся, в случае отмены экзамена гарантирован полный возврат стоимости, сообщили на сайте центра IELTS в РФ.IELTS – международный экзамен по английскому языку, состоящий из четырех частей. Позволяет определить уровень знаний и навыки владения языком у людей, для которых он не является родным. IELTS принадлежит трем организациям: Cambridge ESOL Examinations, Британскому совету и IDP: IELTS Australia. Ранее в СМИ появилась информация, что все экзаменационные сессии ELTS приостановлены на территории России."В связи с появившейся в СМИ новостью о закрытии IELTS в России спешим сообщить, что это не совсем корректная информация. По состоянию на 19.00 10 марта 2022 Students International IELTS тест-центр продолжает работу в обычном режиме, все намеченные экзамены (paper-based и computer-delivered) состоятся, как и было запланировано. В случае отмены экзамена мы гарантируем полный возврат его стоимости! Никакой заморозки или курсов подготовки", - говорится в сообщении на официальном сайте.
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общество, россия
12:42 11.03.2022
 
Тест-центры IELTS в России продолжают работу

Тест-центры IELTS в России опровергли информацию об отмене экзаменов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчебники английского языка
Учебники английского языка - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Тест-центры IELTS в России продолжают работу в обычном режиме, все намеченные экзамены состоятся, в случае отмены экзамена гарантирован полный возврат стоимости, сообщили на сайте центра IELTS в РФ.
IELTS – международный экзамен по английскому языку, состоящий из четырех частей. Позволяет определить уровень знаний и навыки владения языком у людей, для которых он не является родным. IELTS принадлежит трем организациям: Cambridge ESOL Examinations, Британскому совету и IDP: IELTS Australia. Ранее в СМИ появилась информация, что все экзаменационные сессии ELTS приостановлены на территории России.
"В связи с появившейся в СМИ новостью о закрытии IELTS в России спешим сообщить, что это не совсем корректная информация. По состоянию на 19.00 10 марта 2022 Students International IELTS тест-центр продолжает работу в обычном режиме, все намеченные экзамены (paper-based и computer-delivered) состоятся, как и было запланировано. В случае отмены экзамена мы гарантируем полный возврат его стоимости! Никакой заморозки или курсов подготовки", - говорится в сообщении на официальном сайте.
Словарь английского языка - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 01:38
"Ъ": в России отменили экзамены по английскому языку IELTS
 
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