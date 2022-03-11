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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/gumpomosch-1777735022.html
Россия доставила на Украину более 1670 тонн гуманитарной помощи
Россия доставила на Украину более 1670 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 11.03.2022
Россия доставила на Украину более 1670 тонн гуманитарной помощи
Россия доставила на Украину 1671 тонну гуманитарной помощи, всего собрано 16,5 тысячи тонн гуманитарного груза, заявил в пятницу на брифинге начальник... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:21
2022-03-11T18:21
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия доставила на Украину 1671 тонну гуманитарной помощи, всего собрано 16,5 тысячи тонн гуманитарного груза, заявил в пятницу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."На пунктах сбора уже собрано более 16,5 тысячи тонн предметов первой необходимости, в том числе продуктов питания и лекарственных препаратов. На Украину уже доставлена 1671 тонна гуманитарного груза, проведено 212 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 26 акций в Черниговской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 250 тонн предметов первой необходимости, включая медикаменты и продукты питания", - сказал он.По его словам, сегодня российскими военными проводятся 23 гуманитарные акции в Харьковской, Запорожской, Киевской и Черниговской областях, в ходе которых населению передается 284 тонны предметов первой необходимости, включая и продукты питания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/peregruppirovka-1777730583.html
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россия
донецкая народная республика
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украина, россия, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
18:21 11.03.2022
 
Россия доставила на Украину более 1670 тонн гуманитарной помощи

Минобороны сообщило, что Россия доставила на Украину 1671 тонну гуманитарной помощи

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЖители Мелитополя стоят в очереди за получением гуманитарной помощи.
Жители Мелитополя стоят в очереди за получением гуманитарной помощи. - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Жители Мелитополя стоят в очереди за получением гуманитарной помощи.
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия доставила на Украину 1671 тонну гуманитарной помощи, всего собрано 16,5 тысячи тонн гуманитарного груза, заявил в пятницу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"На пунктах сбора уже собрано более 16,5 тысячи тонн предметов первой необходимости, в том числе продуктов питания и лекарственных препаратов. На Украину уже доставлена 1671 тонна гуманитарного груза, проведено 212 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 26 акций в Черниговской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 250 тонн предметов первой необходимости, включая медикаменты и продукты питания", - сказал он.
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По его словам, сегодня российскими военными проводятся 23 гуманитарные акции в Харьковской, Запорожской, Киевской и Черниговской областях, в ходе которых населению передается 284 тонны предметов первой необходимости, включая и продукты питания.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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