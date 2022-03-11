https://ria.ru/20220311/gumpomosch-1777735022.html

Россия доставила на Украину более 1670 тонн гуманитарной помощи

Россия доставила на Украину более 1670 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 11.03.2022

Россия доставила на Украину более 1670 тонн гуманитарной помощи

Россия доставила на Украину 1671 тонну гуманитарной помощи, всего собрано 16,5 тысячи тонн гуманитарного груза, заявил в пятницу на брифинге начальник... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:21

2022-03-11T18:21

2022-03-11T18:21

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия доставила на Украину 1671 тонну гуманитарной помощи, всего собрано 16,5 тысячи тонн гуманитарного груза, заявил в пятницу на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."На пунктах сбора уже собрано более 16,5 тысячи тонн предметов первой необходимости, в том числе продуктов питания и лекарственных препаратов. На Украину уже доставлена 1671 тонна гуманитарного груза, проведено 212 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 26 акций в Черниговской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 250 тонн предметов первой необходимости, включая медикаменты и продукты питания", - сказал он.По его словам, сегодня российскими военными проводятся 23 гуманитарные акции в Харьковской, Запорожской, Киевской и Черниговской областях, в ходе которых населению передается 284 тонны предметов первой необходимости, включая и продукты питания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/peregruppirovka-1777730583.html

https://ria.ru/20220311/sumy-1777727831.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Петр Попадюк

Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

украина, россия, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф