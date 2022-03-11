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Швейцария направит 86 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине
Швейцария направит 86 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине - РИА Новости, 11.03.2022
Швейцария направит 86 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине
Федеральный совет (правительство) Швейцарии на своем заседании в пятницу принял решение выделить 80 миллионов швейцарских франков (86 миллионов долларов) на... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T14:52
2022-03-11T14:52
в мире
россия
швейцария
украина
гуманитарная помощь
донбасс
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ЦЮРИХ, 11 мар - РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии на своем заседании в пятницу принял решение выделить 80 миллионов швейцарских франков (86 миллионов долларов) на гуманитарную помощь Украине."В ответ на кризис с беженцами Федеральный совет на своем заседании 11 марта принял решение увеличить гуманитарную помощь Украине в общей сложности до 80 миллионов швейцарских франков. Этим вкладом Швейцария выражает свою солидарность с народом Украины в трудную минуту", - говорится в заявлении правительства.Уточняется, что четверть средств пойдет на помощь украинским беженцам, оказавшимся в соседних с Украиной государствах, три четверти – на поддержку жителей, оставшихся в стране. Деньги будут направлены Движению Красного Креста и Красного Полумесяца, агентствам ООН, международным и местным неправительственным организациям и проектам, реализуемым Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству на Украине.По информации правительства, 21 миллион франков выделит МИД Швейцарии, 6 миллионов франков – Федеральное министерство юстиции и полиции. Выделение 53 миллионов франков должен утвердить парламент страны.Ранее в пятницу официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Мэттью Салтмарш сообщил, что общее число беженцев из Украины с 24 февраля превысило 2,5 миллиона человек. По оценкам УВКБ ООН, количество беженцев с Украины может в ближайшее время достигнуть 4 миллионов человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/pomosch-1777656129.html
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в мире, россия, швейцария, украина, гуманитарная помощь, донбасс
14:52 11.03.2022
 
Швейцария направит 86 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине

Правительство Швейцарии выделит 86 миллионов долларов на гуманитарную помощь Украине

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии
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ЦЮРИХ, 11 мар - РИА Новости. Федеральный совет (правительство) Швейцарии на своем заседании в пятницу принял решение выделить 80 миллионов швейцарских франков (86 миллионов долларов) на гуманитарную помощь Украине.
"В ответ на кризис с беженцами Федеральный совет на своем заседании 11 марта принял решение увеличить гуманитарную помощь Украине в общей сложности до 80 миллионов швейцарских франков. Этим вкладом Швейцария выражает свою солидарность с народом Украины в трудную минуту", - говорится в заявлении правительства.
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Уточняется, что четверть средств пойдет на помощь украинским беженцам, оказавшимся в соседних с Украиной государствах, три четверти – на поддержку жителей, оставшихся в стране. Деньги будут направлены Движению Красного Креста и Красного Полумесяца, агентствам ООН, международным и местным неправительственным организациям и проектам, реализуемым Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству на Украине.
По информации правительства, 21 миллион франков выделит МИД Швейцарии, 6 миллионов франков – Федеральное министерство юстиции и полиции. Выделение 53 миллионов франков должен утвердить парламент страны.
Ранее в пятницу официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Мэттью Салтмарш сообщил, что общее число беженцев из Украины с 24 февраля превысило 2,5 миллиона человек. По оценкам УВКБ ООН, количество беженцев с Украины может в ближайшее время достигнуть 4 миллионов человек.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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