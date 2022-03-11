https://ria.ru/20220311/gumpomosch-1777645528.html

Минобороны опубликовало видео передачи гумпомощи жителям Киевской области

Минобороны опубликовало видео передачи гумпомощи жителям Киевской области - РИА Новости, 11.03.2022

Минобороны опубликовало видео передачи гумпомощи жителям Киевской области

Минобороны России опубликовало видео передачи гуманитарной помощи жителям Киевской области Украины. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T13:17

2022-03-11T13:17

2022-03-11T13:17

обострение ситуации в днр и лнр

киевская область

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео передачи гуманитарной помощи жителям Киевской области Украины.В трёхминутном видеоролике показано, как российские военнослужащие оповещают жителей населенных пунктов Иванков и Феневичи о выдаче гуманитарной помощи. Мирным жителям раздают хлеб, чай, молоко, майонез, консервы, овощи и другие продукты питания.Также показан эпизод, как российские военнослужащие приходят с гумпомощью в дом 87-летней пенсионерки. На вопрос "когда закончится эта война" они отвечают: "У вас уже закончилась война, не будет ее". Старушка начинает креститься: "Да ты что? Слава тебе господи!"Как сообщило военное ведомство, всего жителям Киевской области было передано более 20 тонн гумпомощи.

https://ria.ru/20220304/video-1776436992.html

киевская область

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

киевская область, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия