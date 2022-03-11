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Минобороны опубликовало видео передачи гумпомощи жителям Киевской области
Минобороны опубликовало видео передачи гумпомощи жителям Киевской области - РИА Новости, 11.03.2022
Минобороны опубликовало видео передачи гумпомощи жителям Киевской области
Минобороны России опубликовало видео передачи гуманитарной помощи жителям Киевской области Украины. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:17
2022-03-11T13:17
2022-03-11T13:17
обострение ситуации в днр и лнр
киевская область
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео передачи гуманитарной помощи жителям Киевской области Украины.В трёхминутном видеоролике показано, как российские военнослужащие оповещают жителей населенных пунктов Иванков и Феневичи о выдаче гуманитарной помощи. Мирным жителям раздают хлеб, чай, молоко, майонез, консервы, овощи и другие продукты питания.Также показан эпизод, как российские военнослужащие приходят с гумпомощью в дом 87-летней пенсионерки. На вопрос "когда закончится эта война" они отвечают: "У вас уже закончилась война, не будет ее". Старушка начинает креститься: "Да ты что? Слава тебе господи!"Как сообщило военное ведомство, всего жителям Киевской области было передано более 20 тонн гумпомощи.
https://ria.ru/20220304/video-1776436992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Минобороны опубликовало видео передачи гумпомощи жителям Киевской области
Минобороны России опубликовало видео передачи гуманитарной помощи жителям Киевской области
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео передачи гуманитарной помощи жителям Киевской области Украины.
В трёхминутном видеоролике показано, как российские военнослужащие оповещают жителей населенных пунктов Иванков и Феневичи о выдаче гуманитарной помощи. Мирным жителям раздают хлеб, чай, молоко, майонез, консервы, овощи и другие продукты питания.
Также показан эпизод, как российские военнослужащие приходят с гумпомощью в дом 87-летней пенсионерки. На вопрос "когда закончится эта война" они отвечают: "У вас уже закончилась война, не будет ее". Старушка начинает креститься: "Да ты что? Слава тебе господи!"
Как сообщило военное ведомство, всего жителям Киевской области
было передано более 20 тонн гумпомощи.