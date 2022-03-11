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Минобороны опубликовало видео передачи гумпомощи жителям Киевской области
Минобороны опубликовало видео передачи гумпомощи жителям Киевской области - РИА Новости, 11.03.2022
Минобороны опубликовало видео передачи гумпомощи жителям Киевской области
Минобороны России опубликовало видео передачи гуманитарной помощи жителям Киевской области Украины. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T13:17
2022-03-11T13:17
обострение ситуации в днр и лнр
киевская область
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео передачи гуманитарной помощи жителям Киевской области Украины.В трёхминутном видеоролике показано, как российские военнослужащие оповещают жителей населенных пунктов Иванков и Феневичи о выдаче гуманитарной помощи. Мирным жителям раздают хлеб, чай, молоко, майонез, консервы, овощи и другие продукты питания.Также показан эпизод, как российские военнослужащие приходят с гумпомощью в дом 87-летней пенсионерки. На вопрос "когда закончится эта война" они отвечают: "У вас уже закончилась война, не будет ее". Старушка начинает креститься: "Да ты что? Слава тебе господи!"Как сообщило военное ведомство, всего жителям Киевской области было передано более 20 тонн гумпомощи.
https://ria.ru/20220304/video-1776436992.html
киевская область
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киевская область, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
13:17 11.03.2022
 
Минобороны опубликовало видео передачи гумпомощи жителям Киевской области

Минобороны России опубликовало видео передачи гуманитарной помощи жителям Киевской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео передачи гуманитарной помощи жителям Киевской области Украины.
В трёхминутном видеоролике показано, как российские военнослужащие оповещают жителей населенных пунктов Иванков и Феневичи о выдаче гуманитарной помощи. Мирным жителям раздают хлеб, чай, молоко, майонез, консервы, овощи и другие продукты питания.
Также показан эпизод, как российские военнослужащие приходят с гумпомощью в дом 87-летней пенсионерки. На вопрос "когда закончится эта война" они отвечают: "У вас уже закончилась война, не будет ее". Старушка начинает креститься: "Да ты что? Слава тебе господи!"
Как сообщило военное ведомство, всего жителям Киевской области было передано более 20 тонн гумпомощи.
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