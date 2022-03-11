https://ria.ru/20220311/gumkoridory-1777611682.html

Вице-премьер Украины не сообщила украинцам о двух гумкоридорах из Мариуполя

Вице-премьер Украины не сообщила украинцам о двух гумкоридорах из Мариуполя - РИА Новости, 11.03.2022

Вице-премьер Украины не сообщила украинцам о двух гумкоридорах из Мариуполя

Вице-премьер Украины Ирина Верещук не сообщила украинцам о двух гуманитарных коридорах из Мариуполя, объявленных МО РФ. РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T10:56

2022-03-11T10:56

2022-03-11T10:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ирина верещук

украина

мариуполь

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук не сообщила украинцам о двух гуманитарных коридорах из Мариуполя, объявленных МО РФ.Ранее в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что "в целях обеспечения безопасности мирных граждан с 10.00 мск 11 марта 2022 года Российская Федерация объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры (безопасность прохода людей, а также проезда автобусных колонн и гражданского автомобильного транспорта)". Коридоры будут открыты из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя по нескольким маршрутам. Из Мариуполя по двум маршрутам: на территорию РФ в Ростов-на-Дону через Новоазовск и Таганрог далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения."Мы открываем очередные гуманитарные маршруты, которые будут работать по направлениям: из города Мариуполь Донецкой области в направлении города Запорожье... из города Пологи Запорожской области в направлении города Запорожье... из города Волновахи Донецкой области в направлении города Покровск... из города Энергодара в Запорожье... из города Изюм Харьковской области в город в Лозовая... из города Буча Киевской области в город Киев... из города Гостомель Киевской области в Киев... из села Козоровичи Киевской области в Киев... из города Микуличин Киевской области в Киев... из города Андреевка Киевской области в Житомир... из города Макаров Киевской области в Житомир... из города Бородянка Киевской области в Житомир", - сказала она в видеообращении.Украинская сторона постоянно скрывает от жителей городов многие вопросы, касающиеся эвакуации. Ранее жители, которым удалось эвакуироваться из Мариуполя, рассказывали в том числе РИА Новости, что украинские войска и националисты не рассказывают о коридорах и эвакуации, а зачастую препятствуют ей.

https://ria.ru/20220311/volnovakha-1777592412.html

украина

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ирина верещук, украина, мариуполь