https://ria.ru/20220311/gosregulirovanie-1777758796.html

В Удмуртии предложили ввести регулирование цен на социально значимые товары

В Удмуртии предложили ввести регулирование цен на социально значимые товары - РИА Новости, 11.03.2022

В Удмуртии предложили ввести регулирование цен на социально значимые товары

Депутатская фракция "Единая Россия" госсовета Удмуртии предложила Госдуме ввести в России механизм временного государственного регулирования цен на социально... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T20:34

2022-03-11T20:34

2022-03-11T20:34

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

россия

единая россия

экономика

цены

продукты

госдума рф

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УФА, 11 мар - РИА Новости. Депутатская фракция "Единая Россия" госсовета Удмуртии предложила Госдуме ввести в России механизм временного государственного регулирования цен на социально значимые товары первой необходимости и при этом предусмотреть меры господдержки для производителей таких товаров, сообщили в правительстве региона."Депутаты подготовили обращение к фракции "Единая Россия" Государственной Думы ФС РФ с конкретными предложениями по госрегулированию цен и поддержке федеральных партийных инициатив в этой сфере. Сегодня документ был рассмотрен и принят на расширенном заседании совета депутатской фракции "Единая Россия" в Госсовете Удмуртии", - говорится в сообщении.По словам руководителя фракции "Единая Россия" в регионе Елены Дербиловой, в адрес депутатов поступает много обращений граждан, обеспокоенных ростом цен, в первую очередь - на продовольственные товары."Мы понимаем, что в условиях введенных санкций некоторые группы товаров могут дорожать из-за повышения курса валют, перебоев с поставками, но те продукты или товары, которые производятся в нашей стране, не должны получать необоснованные ценники. Преступно наживаться на людях в непростых экономических условиях. Необходимо на законодательном уровне принять все необходимые меры для государственного регулирования цен на социально значимые виды сырья, на продукты питания и товары первой необходимости, на строительные материалы", - приводятся в сообщении слова Дербиловой.Власти Удмуртии сообщают, республика располагает достаточным потенциалом для обеспечения своей продовольственной безопасности и, исходя из реальной оценки товарных запасов, объективных причин для возникновения покупательского ажиотажа нет.Отмечается, что в обращении региональных депутатов предлагается определить перечень социально значимых товаров первой необходимости, включающий в себя не только продовольственные, но и непродовольственные товары, в отношении которых вводится временное государственное регулирование цен. Также предложено временно ограничить экспорт социально значимых товаров первой необходимости, а также сырья, используемого для их производства."Предлагается за счет средств федерального бюджета субсидировать производства социально значимых товаров первой необходимости, включая субсидии на приобретение, ремонт производственного оборудования. Также предлагают расширить программы льготного кредитования, снизить налоговую нагрузку на предприятия, в том числе предоставив налоговые льготы или временно освободив от уплаты отдельных налогов и сборов, а также от уплаты налоговых задолженностей", - пояснили власти республики.

https://ria.ru/20220311/tseny-1777620443.html

https://ria.ru/20220310/gosregulirovanie-1777525122.html

https://ria.ru/20220310/grechka-1777469312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

удмуртская республика (удмуртия), россия, единая россия, экономика, цены, продукты, госдума рф