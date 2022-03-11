https://ria.ru/20220311/gosduma-1777633668.html
Госдума упростила направление нефтегазовых допдоходов на приоритетные цели
Госдума упростила направление нефтегазовых допдоходов на приоритетные цели - РИА Новости, 11.03.2022
Госдума упростила направление нефтегазовых допдоходов на приоритетные цели
Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, уточняющий особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году, а также упрощающий направление... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T12:30
2022-03-11T12:30
2022-03-11T12:30
экономика
андрей макаров
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, уточняющий особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году, а также упрощающий направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели.Документ разработан в целях обеспечения возможности реализации срочных и первоочередных мер бюджетной политики для своевременной поддержки граждан и экономики в текущих условиях. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.Закон продлевает на 2022 год действовавшее в 2020-2021 годах право правительства России предоставлять госгарантии РФ на условиях, отличных от установленных законом о федеральном бюджете. Это позволит осуществлять меры поддержки российских предприятий, направленной на сохранение рабочих мест и выплату зарплаты. При этом на текущий год приостанавливается действие нормы, которая обязывает вносить изменения в бюджеты всех уровней для предоставления гарантий сверх установленных в этих бюджетах параметров.Кроме того, закон предусматривает в 2022 году предварительное рассмотрение комиссией Федерального собрания РФ перераспределению бюджетных ассигнований предложений по изменению финансирования полномочий в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). Это должно позволить повысить эффективность таких расходов, а также корректировать или дополнять меры, направленные на развитие здравоохранения и противодействие ковиду.Закон также упрощает процедуру направления дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета на финансовое обеспечение приоритетных мероприятий в целях поддержки субъектов федерации и экономики.На такие случаи не будут распространяться положения Бюджетного кодекса, обязывающие утверждать в законе о федеральном бюджете бюджетные ассигнования на субсидии юрлицам, бюджетные инвестиции и межбюджетные трансферты. Тем самым "снимается ограничение на направление нефтяных доходов на расходы бюджета", пояснил в четверг на заседании комитета по бюджету и налогам его глава Андрей Макаров.
https://ria.ru/20220311/meta-1777614455.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей макаров, россия
Госдума упростила направление нефтегазовых допдоходов на приоритетные цели
Госдума упростила направление нефтегазовых допдоходов бюджета на приоритетные цели
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, уточняющий особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году, а также упрощающий направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели.
Документ разработан в целях обеспечения возможности реализации срочных и первоочередных мер бюджетной политики для своевременной поддержки граждан и экономики в текущих условиях. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Закон продлевает на 2022 год действовавшее в 2020-2021 годах право правительства России
предоставлять госгарантии РФ на условиях, отличных от установленных законом о федеральном бюджете. Это позволит осуществлять меры поддержки российских предприятий, направленной на сохранение рабочих мест и выплату зарплаты. При этом на текущий год приостанавливается действие нормы, которая обязывает вносить изменения в бюджеты всех уровней для предоставления гарантий сверх установленных в этих бюджетах параметров.
Кроме того, закон предусматривает в 2022 году предварительное рассмотрение комиссией Федерального собрания РФ перераспределению бюджетных ассигнований предложений по изменению финансирования полномочий в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС). Это должно позволить повысить эффективность таких расходов, а также корректировать или дополнять меры, направленные на развитие здравоохранения и противодействие ковиду.
Закон также упрощает процедуру направления дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета на финансовое обеспечение приоритетных мероприятий в целях поддержки субъектов федерации и экономики.
На такие случаи не будут распространяться положения Бюджетного кодекса, обязывающие утверждать в законе о федеральном бюджете бюджетные ассигнования на субсидии юрлицам, бюджетные инвестиции и межбюджетные трансферты. Тем самым "снимается ограничение на направление нефтяных доходов на расходы бюджета", пояснил в четверг на заседании комитета по бюджету и налогам его глава Андрей Макаров
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