11:10 11.03.2022 (обновлено: 11:22 11.03.2022)
ВСУ обстреляли поселок шахты имени Гагарина в Горловке
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили десять мин по поселку шахты имени Гагарина в Горловке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мягкая игрушка в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 мин калибра 120 миллиметров по городу Горловка в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.50 - н.п. Новгородское – н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
О пострадавших и жертвах не сообщается.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.