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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/gorlovka-1777590859.html
ВСУ обстреляли Горловку и Озеряновку
ВСУ обстреляли Горловку и Озеряновку - РИА Новости, 11.03.2022
ВСУ обстреляли Горловку и Озеряновку
Украинские войска утром в пятницу выпустили по Горловке еще 40 ракет из БМ-21 "Град", обстреляли населенный пункт Озеряновка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T08:29
2022-03-11T08:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
горловка
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу выпустили по Горловке еще 40 ракет из БМ-21 "Град", обстреляли населенный пункт Озеряновка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его данным, оба обстрела произошли в 8.00 (совпадает с мск). В ходе одного из них украинские войска, как утверждается, выпустили 40 ракет из системы "Град" по населенному пункту Горловка. Во время второго было произведено 30 выстрелов из зенитной установки по Озеряновке.О жертвах и пострадавших не сообщается.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
горловка
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в мире, вооруженные силы украины, горловка, украина, донбасс
08:29 11.03.2022
 
ВСУ обстреляли Горловку и Озеряновку

ДНР: ВСУ выпустили еще 40 ракет по Горловке и обстреляли Озеряновку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу выпустили по Горловке еще 40 ракет из БМ-21 "Град", обстреляли населенный пункт Озеряновка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По его данным, оба обстрела произошли в 8.00 (совпадает с мск). В ходе одного из них украинские войска, как утверждается, выпустили 40 ракет из системы "Град" по населенному пункту Горловка. Во время второго было произведено 30 выстрелов из зенитной установки по Озеряновке.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
08:00
"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныГорловкаУкраинаДонбасс
 
 
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