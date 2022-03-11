https://ria.ru/20220311/gorlovka-1777590859.html

ВСУ обстреляли Горловку и Озеряновку

ВСУ обстреляли Горловку и Озеряновку - РИА Новости, 11.03.2022

ВСУ обстреляли Горловку и Озеряновку

Украинские войска утром в пятницу выпустили по Горловке еще 40 ракет из БМ-21 "Град", обстреляли населенный пункт Озеряновка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T08:29

2022-03-11T08:29

2022-03-11T08:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

горловка

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донбасс

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу выпустили по Горловке еще 40 ракет из БМ-21 "Град", обстреляли населенный пункт Озеряновка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его данным, оба обстрела произошли в 8.00 (совпадает с мск). В ходе одного из них украинские войска, как утверждается, выпустили 40 ракет из системы "Град" по населенному пункту Горловка. Во время второго было произведено 30 выстрелов из зенитной установки по Озеряновке.О жертвах и пострадавших не сообщается.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вооруженные силы украины, горловка, украина, донбасс