В ООН заявили о риске голода в мире из-за конфликта на Украине
Представитель ВПП ООН Пири заявил о риске голода в мире из-за конфликта на Украине
© AP Photo / Ariana CubillosПродажа лепешек из грязи на рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити
© AP Photo / Ariana Cubillos
Продажа лепешек из грязи на рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити
ЖЕНЕВА, 11 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Томсон Пири.
"Бассейн Черного моря, известный как житница Европы, является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции. На Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен, что отразится на миллионах людей, уже пострадавших от высокой продовольственной инфляции в своих странах", - сказал он.
По его словам, повышение цен на продовольствие и топливо также увеличивает расходы на деятельность Всемирной продовольственной программы, что усугубляет ситуацию с тратами, которые уже выросли на 50% с 2019 года из-за пандемии и глобальной инфляции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.