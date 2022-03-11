https://ria.ru/20220311/golod-1777693297.html

В ООН заявили о риске голода в мире из-за конфликта на Украине

В ООН заявили о риске голода в мире из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 11.03.2022

В ООН заявили о риске голода в мире из-за конфликта на Украине

Конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T16:20

2022-03-11T16:20

2022-03-11T16:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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всемирная продовольственная программа оон

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ситуация в днр и лнр

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ЖЕНЕВА, 11 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Томсон Пири."Бассейн Черного моря, известный как житница Европы, является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции. На Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен, что отразится на миллионах людей, уже пострадавших от высокой продовольственной инфляции в своих странах", - сказал он.По его словам, повышение цен на продовольствие и топливо также увеличивает расходы на деятельность Всемирной продовольственной программы, что усугубляет ситуацию с тратами, которые уже выросли на 50% с 2019 года из-за пандемии и глобальной инфляции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/golod-1776960682.html

https://ria.ru/20220311/evropa-1777570475.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, всемирная продовольственная программа оон, украина, ситуация в днр и лнр