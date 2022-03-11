Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220311/golod-1777693297.html
В ООН заявили о риске голода в мире из-за конфликта на Украине
В ООН заявили о риске голода в мире из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 11.03.2022
В ООН заявили о риске голода в мире из-за конфликта на Украине
Конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T16:20
2022-03-11T16:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
оон
всемирная продовольственная программа оон
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152515/80/1525158076_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_bf6e4c49c841166bcf6a3bdbac439e67.jpg
ЖЕНЕВА, 11 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Томсон Пири."Бассейн Черного моря, известный как житница Европы, является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции. На Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен, что отразится на миллионах людей, уже пострадавших от высокой продовольственной инфляции в своих странах", - сказал он.По его словам, повышение цен на продовольствие и топливо также увеличивает расходы на деятельность Всемирной продовольственной программы, что усугубляет ситуацию с тратами, которые уже выросли на 50% с 2019 года из-за пандемии и глобальной инфляции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220306/golod-1776960682.html
https://ria.ru/20220311/evropa-1777570475.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152515/80/1525158076_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_4247ac87a72fecca3898d88d284c6035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, всемирная продовольственная программа оон, украина, ситуация в днр и лнр
16:20 11.03.2022
 
В ООН заявили о риске голода в мире из-за конфликта на Украине

Представитель ВПП ООН Пири заявил о риске голода в мире из-за конфликта на Украине

© AP Photo / Ariana CubillosПродажа лепешек из грязи на рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити
Продажа лепешек из грязи на рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Ariana Cubillos
Продажа лепешек из грязи на рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 11 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Томсон Пири.
"Бассейн Черного моря, известный как житница Европы, является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции. На Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен, что отразится на миллионах людей, уже пострадавших от высокой продовольственной инфляции в своих странах", - сказал он.
Сбор урожая пшеницы в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 19:59
В Германии предупредили, что мир ждет голод без российской пшеницы
По его словам, повышение цен на продовольствие и топливо также увеличивает расходы на деятельность Всемирной продовольственной программы, что усугубляет ситуацию с тратами, которые уже выросли на 50% с 2019 года из-за пандемии и глобальной инфляции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 08:00
Платить и каяться: Британия наказывает Абрамовича за покупку "Челси"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреООНВсемирная продовольственная программа ООНУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала