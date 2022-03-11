https://ria.ru/20220311/gevara-1777599454.html

Умер боливийский военный, расстрелявший Че Гевару

Умер боливийский военный, расстрелявший Че Гевару - РИА Новости, 11.03.2022

Умер боливийский военный, расстрелявший Че Гевару

Бывший сержант боливийской армии Марио Теран, который 55 лет назад казнил латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевару, скончался в возрасте 80 лет,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:42

2022-03-11T09:42

2022-03-11T09:42

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боливия

санта-крус (боливия)

эрнесто "че" гевара

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Бывший сержант боливийской армии Марио Теран, который 55 лет назад казнил латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевару, скончался в возрасте 80 лет, сообщает телеканал Telesur.Теран умер в больнице боливийского города Санта-Крус. Он был госпитализирован три недели назад из-за проблем с легкими, которые испытывал на протяжении нескольких лет.Сообщения о смерти Терана подтвердил отставной генерал Гари Прадо, командовавший подразделением, которое в 1967 году взяло в плен Че Гевару.Казнь Че Гевары произошла 9 октября 1967 года. Убить революционера Терану поручил сотрудник ЦРУ, руководивший спецоперацией по его поимке. Сержант выпустил в пленника девять пуль из карабина M1 Garand.Че Гевара приехал в Боливию в ноябре 1966 года для организации партизанского движения. 8 октября 1967 года его отряд попал в засаду в ущелье Эль-Юро на юго-востоке страны. На следующий день после скоротечного боя раненый Че попал в плен, и боливийский сержант Марио Теран застрелил команданте. По указанию боливийского военного руководства и ЦРУ с лица Че сняли восковую маску и отрубили кисти рук для идентификации отпечатков пальцев. В 1997 году прах Че Гевары перевезли из Боливии на Кубу и торжественно похоронили в мавзолее в городе Санта-Клара.

https://radiosputnik.ria.ru/20211009/chegevara-1753649895.html

https://radiosputnik.ria.ru/20190614/1555536618.html

куба

боливия

санта-крус (боливия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, куба, боливия, санта-крус (боливия), эрнесто "че" гевара