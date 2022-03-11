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Умер боливийский военный, расстрелявший Че Гевару
Умер боливийский военный, расстрелявший Че Гевару - РИА Новости, 11.03.2022
Умер боливийский военный, расстрелявший Че Гевару
Бывший сержант боливийской армии Марио Теран, который 55 лет назад казнил латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевару, скончался в возрасте 80 лет,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:42
2022-03-11T09:42
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Бывший сержант боливийской армии Марио Теран, который 55 лет назад казнил латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевару, скончался в возрасте 80 лет, сообщает телеканал Telesur.Теран умер в больнице боливийского города Санта-Крус. Он был госпитализирован три недели назад из-за проблем с легкими, которые испытывал на протяжении нескольких лет.Сообщения о смерти Терана подтвердил отставной генерал Гари Прадо, командовавший подразделением, которое в 1967 году взяло в плен Че Гевару.Казнь Че Гевары произошла 9 октября 1967 года. Убить революционера Терану поручил сотрудник ЦРУ, руководивший спецоперацией по его поимке. Сержант выпустил в пленника девять пуль из карабина M1 Garand.Че Гевара приехал в Боливию в ноябре 1966 года для организации партизанского движения. 8 октября 1967 года его отряд попал в засаду в ущелье Эль-Юро на юго-востоке страны. На следующий день после скоротечного боя раненый Че попал в плен, и боливийский сержант Марио Теран застрелил команданте. По указанию боливийского военного руководства и ЦРУ с лица Че сняли восковую маску и отрубили кисти рук для идентификации отпечатков пальцев. В 1997 году прах Че Гевары перевезли из Боливии на Кубу и торжественно похоронили в мавзолее в городе Санта-Клара.
https://radiosputnik.ria.ru/20211009/chegevara-1753649895.html
https://radiosputnik.ria.ru/20190614/1555536618.html
куба
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в мире, куба, боливия, санта-крус (боливия), эрнесто "че" гевара
09:42 11.03.2022
 
Умер боливийский военный, расстрелявший Че Гевару

Telesur: расстрелявший Че Гевару боливийский военный умер в возрасте 80 лет

© Фото : предоставлено посольством Республики Куба в РФКубинский революционер Эрнесто Че Гевара
Кубинский революционер Эрнесто Че Гевара - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© Фото : предоставлено посольством Республики Куба в РФ
Кубинский революционер Эрнесто Че Гевара. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Бывший сержант боливийской армии Марио Теран, который 55 лет назад казнил латиноамериканского революционера Эрнесто Че Гевару, скончался в возрасте 80 лет, сообщает телеканал Telesur.
Теран умер в больнице боливийского города Санта-Крус. Он был госпитализирован три недели назад из-за проблем с легкими, которые испытывал на протяжении нескольких лет.
Кубинский революционер Эрнесто Че Гевара - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября 2021, 03:00Авторы
Экспорт революций – оптом и в розницу: за что убили Че Гевару
Сообщения о смерти Терана подтвердил отставной генерал Гари Прадо, командовавший подразделением, которое в 1967 году взяло в плен Че Гевару.
Казнь Че Гевары произошла 9 октября 1967 года. Убить революционера Терану поручил сотрудник ЦРУ, руководивший спецоперацией по его поимке. Сержант выпустил в пленника девять пуль из карабина M1 Garand.
Че Гевара приехал в Боливию в ноябре 1966 года для организации партизанского движения. 8 октября 1967 года его отряд попал в засаду в ущелье Эль-Юро на юго-востоке страны. На следующий день после скоротечного боя раненый Че попал в плен, и боливийский сержант Марио Теран застрелил команданте. По указанию боливийского военного руководства и ЦРУ с лица Че сняли восковую маску и отрубили кисти рук для идентификации отпечатков пальцев. В 1997 году прах Че Гевары перевезли из Боливии на Кубу и торжественно похоронили в мавзолее в городе Санта-Клара.
Эрнесто Че Гевара - РИА Новости, 1920, 14.06.2019
14 июня 2019, 09:00Сказано в эфире
Символ непокорности и свободы: Эрнесто Че ГевараЛюбил Достоевского и разочаровался в Сталине. Что мы знает об одном из самых легендарных революционеров ХХ века? В день рождения Че Гевары о малоизвестных фактах биографии знаменитого аргентинца в интервью радио Sputnik рассказал историк Алексей Кузнецов.
 
В миреКубаБоливияСанта-Крус (Боливия)Эрнесто "Че" Гевара
 
 
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