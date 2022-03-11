https://ria.ru/20220311/gett-1777712245.html

Глобальный офис Gett реорганизует российское подразделение

Глобальный офис Gett реорганизует российское подразделение - РИА Новости, 11.03.2022

Глобальный офис Gett реорганизует российское подразделение

Глобальный офис Gett принял решение о реорганизации российского подразделения, оно выполнит все принятые обязательства перед клиентами и сотрудниками, следует... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T17:23

2022-03-11T17:23

2022-03-11T17:23

gett

экономика

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глобальный офис Gett принял решение о реорганизации российского подразделения, оно выполнит все принятые обязательства перед клиентами и сотрудниками, следует из релиза компании, в свою очередь пресс-служба Gett в России уточнила, что локальный офис пока не получал информации о реорганизации и продолжает работать в обычном режиме."Глобальный офис Gett принял решение о реорганизации российского подразделения. Gett является международной software-платформой для бизнеса по управлению наземным транспортом... глобальная стратегия которой построена на объединении различных поставщиков транспортных услуг по всему миру на одной платформе, позволяющей управлять корпоративными транспортными расходами", - говорится в релизе глобального офиса.Там же уточняется, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией многие корпоративные клиенты Gett уходят с российского рынка или приостанавливают деятельность, что существенно влияет на возможность компании реализовывать свою стратегию. "Российская компания будет реорганизована и выполнит все принятые обязательства перед своими клиентами и сотрудниками", - говорится в релизе.При этом в пресс-службе Gett в России сообщили, что "российский офис не получал пока деталей реорганизации от глобальной команды, поэтому мы продолжаем работать в обычном режиме, о чем проинформировали своих корпоративных клиентов и сотрудников".Gett - онлайн-сервис по заказу такси и доставке, работающий с 2010 года. Сервис выступает в качестве посредника для заказов между лицензированными таксопарками и пользователями мобильного приложения.

https://ria.ru/20220302/estoniya-1776099442.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

gett, экономика, россия