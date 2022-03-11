https://ria.ru/20220311/gaz-1777743494.html

В ЕЦБ предупредили о последствиях прекращения поставок газа из России

В ЕЦБ предупредили о последствиях прекращения поставок газа из России - РИА Новости, 11.03.2022

В ЕЦБ предупредили о последствиях прекращения поставок газа из России

Основной прогноз Европейского центрального банка (ЕЦБ) предполагает, что любые перебои поставок энергоносителей, связанные с конфликтом вокруг Украины, будут... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T18:53

2022-03-11T18:53

2022-03-11T22:23

природный газ

экономика

ецб

нефть

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украина

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Основной прогноз Европейского центрального банка (ЕЦБ) предполагает, что любые перебои поставок энергоносителей, связанные с конфликтом вокруг Украины, будут лишь временными, говорится в экономическом прогнозе регулятора по еврозоне."Наши базовые прогнозы исходят из того, что любые перебои с поставками энергоносителей, связанные с конфликтом, будут носить временный характер и не окажут существенного длительного влияния на экономическую активность в зоне евро", — говорится в нем."Перспективы активности в зоне евро стали очень неопределенными и в решающей степени зависимыми от событий на Украине", — сказано в документе.

https://ria.ru/20220311/evrokomissiya-1777713433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

природный газ, экономика, ецб, нефть, россия, украина, в мире, европа