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В ЕЦБ предупредили о последствиях прекращения поставок газа из России
В ЕЦБ предупредили о последствиях прекращения поставок газа из России - РИА Новости, 11.03.2022
В ЕЦБ предупредили о последствиях прекращения поставок газа из России
Основной прогноз Европейского центрального банка (ЕЦБ) предполагает, что любые перебои поставок энергоносителей, связанные с конфликтом вокруг Украины, будут... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:53
2022-03-11T22:23
природный газ
экономика
ецб
нефть
россия
украина
в мире
европа
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Основной прогноз Европейского центрального банка (ЕЦБ) предполагает, что любые перебои поставок энергоносителей, связанные с конфликтом вокруг Украины, будут лишь временными, говорится в экономическом прогнозе регулятора по еврозоне."Наши базовые прогнозы исходят из того, что любые перебои с поставками энергоносителей, связанные с конфликтом, будут носить временный характер и не окажут существенного длительного влияния на экономическую активность в зоне евро", — говорится в нем."Перспективы активности в зоне евро стали очень неопределенными и в решающей степени зависимыми от событий на Украине", — сказано в документе.
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природный газ, экономика, ецб, нефть, россия, украина, в мире, европа
18:53 11.03.2022 (обновлено: 22:23 11.03.2022)
 
В ЕЦБ предупредили о последствиях прекращения поставок газа из России

ЕЦБ: остановка поставок газа из России приведет к перебоям производства в еврозоне

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 мар — РИА Новости. Основной прогноз Европейского центрального банка (ЕЦБ) предполагает, что любые перебои поставок энергоносителей, связанные с конфликтом вокруг Украины, будут лишь временными, говорится в экономическом прогнозе регулятора по еврозоне.
"Наши базовые прогнозы исходят из того, что любые перебои с поставками энергоносителей, связанные с конфликтом, будут носить временный характер и не окажут существенного длительного влияния на экономическую активность в зоне евро", — говорится в нем.
"Перспективы активности в зоне евро стали очень неопределенными и в решающей степени зависимыми от событий на Украине", — сказано в документе.
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ЕК готовит план по ликвидации зависимости от газа, нефти и угля из России
 
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