https://ria.ru/20220311/gaz-1777727431.html
ЕС создаст механизм защиты потребителей от последствий газового кризиса
ЕС создаст механизм защиты потребителей от последствий газового кризиса - РИА Новости, 11.03.2022
ЕС создаст механизм защиты потребителей от последствий газового кризиса
ЕС разрабатывает механизм, чтобы защитить потребителей от последствий газового кризиса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:02
2022-03-11T18:02
2022-03-11T18:12
евросоюз
экономика
в мире
эммануэль макрон
франция
природный газ
россия
версаль
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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. ЕС разрабатывает механизм, чтобы защитить потребителей от последствий газового кризиса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы разрабатываем механизм, который позволит и дальше вводить санкции и коллективно защищать потребителей и предприятия от последствий (газового кризиса - ред.)", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Версале.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.На уровне ЕС была провозглашена политика ухода от российских энергоносителей. Некоторые компании и страны уже отказались закупать российскую нефть. Президент США Джо Байден тоже объявил во вторник о запрете на импорт энергоносителей из РФ.
https://ria.ru/20220311/evrokomissiya-1777713433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, экономика, в мире, эммануэль макрон, франция, природный газ, россия, версаль
18:02 11.03.2022 (обновлено: 18:12 11.03.2022)
ЕС создаст механизм защиты потребителей от последствий газового кризиса
ЕС разрабатывает механизм, чтобы защитить потребителей от последствий газового кризиса