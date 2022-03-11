Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220311/gaz-1777727431.html
ЕС создаст механизм защиты потребителей от последствий газового кризиса
ЕС создаст механизм защиты потребителей от последствий газового кризиса - РИА Новости, 11.03.2022
ЕС создаст механизм защиты потребителей от последствий газового кризиса
ЕС разрабатывает механизм, чтобы защитить потребителей от последствий газового кризиса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T18:02
2022-03-11T18:12
евросоюз
экономика
в мире
эммануэль макрон
франция
природный газ
россия
версаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753196266_436:0:2530:1178_1920x0_80_0_0_5aa084a7d654d9715a594678f964aeba.jpg
ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. ЕС разрабатывает механизм, чтобы защитить потребителей от последствий газового кризиса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы разрабатываем механизм, который позволит и дальше вводить санкции и коллективно защищать потребителей и предприятия от последствий (газового кризиса - ред.)", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Версале.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.На уровне ЕС была провозглашена политика ухода от российских энергоносителей. Некоторые компании и страны уже отказались закупать российскую нефть. Президент США Джо Байден тоже объявил во вторник о запрете на импорт энергоносителей из РФ.
https://ria.ru/20220311/evrokomissiya-1777713433.html
https://ria.ru/20220311/evrosoyuz-1777616030.html
франция
россия
версаль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753196266_491:0:2712:1666_1920x0_80_0_0_1050608e5e827971f49699e1de6440f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, экономика, в мире, эммануэль макрон, франция, природный газ, россия, версаль
18:02 11.03.2022 (обновлено: 18:12 11.03.2022)
 
ЕС создаст механизм защиты потребителей от последствий газового кризиса

ЕС разрабатывает механизм, чтобы защитить потребителей от последствий газового кризиса

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Компрессорная станция на севере Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. ЕС разрабатывает механизм, чтобы защитить потребителей от последствий газового кризиса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы разрабатываем механизм, который позволит и дальше вводить санкции и коллективно защищать потребителей и предприятия от последствий (газового кризиса - ред.)", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Версале.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 17:25
ЕК готовит план по ликвидации зависимости от газа, нефти и угля из России
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
На уровне ЕС была провозглашена политика ухода от российских энергоносителей. Некоторые компании и страны уже отказались закупать российскую нефть. Президент США Джо Байден тоже объявил во вторник о запрете на импорт энергоносителей из РФ.
Заправочные пистолеты на автозаправочной станции Shell в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
Вчера, 11:15
ЕС хочет "полностью избавиться" от российского топлива, заявил еврокомиссар
 
ЕвросоюзЭкономикаВ миреЭммануэль МакронФранцияПриродный газРоссияВерсаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала