https://ria.ru/20220311/gaz-1777595225.html

Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне

Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне - РИА Новости, 11.03.2022

Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне

Заявки на транзит российского газа через украинскую территорию в пятницу сохраняются на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной,... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T09:10

2022-03-11T09:10

2022-03-11T09:10

экономика

россия

франция

евросоюз

газпром

италия

украина

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Заявки на транзит российского газа через украинскую территорию в пятницу сохраняются на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".Номинации на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 11 марта составляют 109,4 миллиона кубометров. Транзит российского газа держится вблизи этих значений с конца февраля.Загрузка газопровода "Ямал-Европа", по которому российский газ транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, также сохраняется, свидетельствуют данные немецкой Gascade. "Газпром" накануне вновь забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки 11 марта — 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — 15,7% доступного для бронирования объёма. Также компания воспользовалась дополнительной бронью на ночь с 10 на 11 марта. Такой схемой компания пользуется с 3 марта.Эксперты связывают рост экспорта российского газа с конца февраля с рисками из-за операции России по демилитаризации Украины, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, на этой неделе холодная погода, ожидаемая в Великобритании, на севере Франции и Нидерландах, постепенно смягчится, однако в Германии и Италии аномальные холода, вероятно, сохранятся на протяжении всей недели.В то же время выработка электроэнергии на основе ветрогерации в целом по Евросоюзу растёт. По данным Wind Europe, на прошлой неделе она резко снизилась (на 11 процентных пунктов) и составила в среднем чуть более 11% в общем объёме, однако на этой неделе выросла, и в четверг на ветряные электростанции пришлось 19,1%.

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франция

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, франция, евросоюз, газпром, италия, украина