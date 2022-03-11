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Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне
Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне - РИА Новости, 11.03.2022
Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне
Заявки на транзит российского газа через украинскую территорию в пятницу сохраняются на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной,... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T09:10
2022-03-11T09:10
экономика
россия
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евросоюз
газпром
италия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Заявки на транзит российского газа через украинскую территорию в пятницу сохраняются на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".Номинации на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 11 марта составляют 109,4 миллиона кубометров. Транзит российского газа держится вблизи этих значений с конца февраля.Загрузка газопровода "Ямал-Европа", по которому российский газ транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, также сохраняется, свидетельствуют данные немецкой Gascade. "Газпром" накануне вновь забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки 11 марта — 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — 15,7% доступного для бронирования объёма. Также компания воспользовалась дополнительной бронью на ночь с 10 на 11 марта. Такой схемой компания пользуется с 3 марта.Эксперты связывают рост экспорта российского газа с конца февраля с рисками из-за операции России по демилитаризации Украины, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, на этой неделе холодная погода, ожидаемая в Великобритании, на севере Франции и Нидерландах, постепенно смягчится, однако в Германии и Италии аномальные холода, вероятно, сохранятся на протяжении всей недели.В то же время выработка электроэнергии на основе ветрогерации в целом по Евросоюзу растёт. По данным Wind Europe, на прошлой неделе она резко снизилась (на 11 процентных пунктов) и составила в среднем чуть более 11% в общем объёме, однако на этой неделе выросла, и в четверг на ветряные электростанции пришлось 19,1%.
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экономика, россия, франция, евросоюз, газпром, италия, украина
09:10 11.03.2022
 
Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне

Заявки на транзит газа через Украину сохраняются на максимуме обязательств "Газпрома"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Заявки на транзит российского газа через украинскую территорию в пятницу сохраняются на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Номинации на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 11 марта составляют 109,4 миллиона кубометров. Транзит российского газа держится вблизи этих значений с конца февраля.
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Загрузка газопровода "Ямал-Европа", по которому российский газ транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, также сохраняется, свидетельствуют данные немецкой Gascade. "Газпром" накануне вновь забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки 11 марта — 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — 15,7% доступного для бронирования объёма. Также компания воспользовалась дополнительной бронью на ночь с 10 на 11 марта. Такой схемой компания пользуется с 3 марта.
Эксперты связывают рост экспорта российского газа с конца февраля с рисками из-за операции России по демилитаризации Украины, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, на этой неделе холодная погода, ожидаемая в Великобритании, на севере Франции и Нидерландах, постепенно смягчится, однако в Германии и Италии аномальные холода, вероятно, сохранятся на протяжении всей недели.
В то же время выработка электроэнергии на основе ветрогерации в целом по Евросоюзу растёт. По данным Wind Europe, на прошлой неделе она резко снизилась (на 11 процентных пунктов) и составила в среднем чуть более 11% в общем объёме, однако на этой неделе выросла, и в четверг на ветряные электростанции пришлось 19,1%.
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